El restaurant de Barcelona on sol sopar la Infanta Cristina amb el seu fill Pablo

per Redacció CatalunyaPress

La infanta Cristina continua molt lligada a Barcelona. Tot i que va fugir de la ciutat després de conèixer-se els casos de corrupció del seu exmarit Iñaqui Urdangarín, el seu fill Pablo continua vivint a la capital catalana.

Cristina no pot residir habitualment a Barcelona, ja que es veuria obligada a declarar la seva fortuna a Hisenda. Per tant, només ve a la ciutat de visita i resideix, per llei, menys de 183 dies l'any.

Després de vendre el seu immoble on vivia amb Urdangarín i els seus fills, el conegut com a "palauet de Pedralbes", la infanta sol pernoctar en hotels de luxe de la zona alta de Barcelona.

El seu primer refugi va ser l'AC Victoria Suites Hotel, situat al carrer Beltrán i Rózpide, però la premsa se'n va assabentar i el lloc cada cop va ser menys discret, per la qual cosa ha decidit canviar d'hotel.

Ara la premsa situa la infanta Cristina en un hotel molt més pijo i discret, situat al Passeig Manuel Girona, entre l'Avinguda Pedralbes i el Doctor Ferrán, l'Upper Diagonal. És un edifici baix amb un restaurant discret.

A més, la infanta utilitza el restaurant per reunir-se amb el fill Pablo, l'únic que encara viu a Barcelona. Cristina habitualment busca discreció quan surt per la capital catalana, vol viure la seva vida sense el constant estrès de tenir les càmeres al darrere.

I això és el que ofereix l'Hotel Upper Diagonal: una terrassa tranquil·la, allunyada del tumult de la ciutat i, sobretot, allunyada de les classes populars. Aquest hotel només és visitat per persones de Barcelona amb un perfil econòmic elevat.

La infanta sol quedar amb el seu fill Pau al restaurant d'aquest hotel. Sempre va molt discreta, per passar desapercebuda, i sopen en horari europeu per no trobar-se amb els altres comensals.

Si algun dia esteu passejant pel carrer Manuel Girona i us trobeu una dona amb pinta d'espia de l'Inspector Gadget i acompanyada d'un jove d'uns 20 anys, probablement sigui la infanta Cristina amb el fill.