Per què va necessitar ser hospitalitzada la periodista Helena Resano?

Novetats respecte a l'estat de la presentadora Helena Resano, que fa una setmana preocupava els seguidors compartint una imatge des de l'hospital. “Diumenge estava preparant la setmana. Plena de compromisos, cursos i enregistraments que eren tot un repte. Però la vida, el teu cos, té altres plans. Aquí sóc des de dilluns. Agraïda als metges i sanitaris que estan fent tot per trobar respostes” escrivia a xarxes socials el passat 11 de març, sense donar més detalls sobre el motiu del seu ingrés.

I ara ha estat ella qui, en primera persona, ha volgut acabar amb les especulacions revelant què li passa al diari online Infolibre , on escriu una columna setmanalment. "Diumenge, de sobte, el meu costat esquerre es va adormir de cintura cap avall" ha explicat, confessant que encara que en un primer moment va pensar que es tractava d'un "pinzamiento" que se solucionaria amb meditació "potent" i una "cita" amb el seu fisio, no ha estat així i la cama encara no ha despertat.

"Ja no vaig sortir. Els discos lumbars no eren els que m'estaven paralitzant aquesta part del cos. La paràlisi pujava cap amunt i començava a afectar l'altra cama" ha afegit, reconeixent que encara que segueix fent-se proves, els metges no troben l'origen de la seva paràlisi i de moment no en té diagnòstic.

Un duríssim tràngol que la presentadora de La Sexta Notícies intenta suportar amb positivitat, encara que no oculta que els últims dies ha sentit "por i angoixa". "La cama allà segueix, sense voler despertar. Ja li he dit que ens queden molts balls per gaudir, moltes caminades per fer. I que o es posa les piles o se les poso jo. I aquí estem negociant. Amb el rehabilitador, la cama i jo", ha explicat, deixant clar que no pensa donar-se per rendida i malgrat el complicat d'aquests moments i que encara no sap què li passa, ja està bolcada en la recuperació.