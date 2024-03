Una polsera plena de significat: el regal de Toni Cruanyes a Eugeni Villalbí

per Redacció CatalunyaPress

Toni Cruanyes i Eugeni Villalbí conformen una de les parelles més sòlides i estimades de l'àmbit mediàtic català, i es destaca per la seva influència. Villalbí, actualment un prometedor diputat a ERC, dedica el seu temps a explicar la gestió del Govern davant dels efectes de la sequera. D'altra banda, Cruanyes ha estat l'editor i presentador del programa més vist de la televisió catalana a qualsevol hora, el TN Vespre, des del febrer del 2014, essent líder indiscutible cada dia.

En el desè aniversari de la seva arribada com a presentador a l'informatiu de TV3, Cruanyes no només va portar un pastís a la cadena pública, sinó que també va sorprendre el seu marit amb un regal significatiu: una polsera que porta els noms dels membres de la família: Eugeni, Toni, el fill gran Elies (del voltant de 9 anys) i la filla més jove Joana (d'al voltant de 5 anys). S'especula que el nom de Cruanyes és present a la polsera de Villalbí, juntament amb dues polseres més que simbolitzen la diversitat sexual amb l'arc de Sant Martí LGTBI i una fina platejada.

A la casa dels Villalbí-Cruanyes, els accessoris són apreciats, evidenciat pels dos anells que Cruanyes llueix als dits anulars mentre presenta el Telenotícies. Villalbí, per part seva, captura amb satisfacció les tres polseres i comparteix l'experiència en xarxes socials amb el hashtag #regalitos, acompanyat de la banda sonora de la cançó "M'agrada" de Gertrudis, ressaltant un fragment de la lletra que expressa el seu afecte. Aquest gest romàntic és un recordatori de clauer que van intercanviar anteriorment amb caricatures dels quatre membres de la família.

Pel que fa als cognoms dels fills, no se'n coneix l'ordre, però serien Elies Cruanyes Villalbí i Joana Cruanyes Villalbí si se segueixen en ordre alfabètic. Per evitar confusions, els nens distingeixen els dos pares anomenant-los de manera diferent: Eugeni és "papa" i Toni és "pare".

Cruanyes, en la celebració del desè aniversari, va aconseguir un impressionant 25% d'audiència i més de mig milió d'espectadors catalans durant els 60 minuts que dura el TN. Tot i no fer esment al seu aniversari personal, va demostrar modèstia i continua sent un pilar a l'equip, agraint la confiança dels espectadors amb el seu tancament característic: "Fins aquí les notícies al món i a Catalunya. Gràcies per la confiança i bona nit".