Sebastián Yatra, sobre les relacions de més d'un any: 'Tindria ganes de ser infidel'

per Helena Celma

El cantant colombià Sebastián Yatra va deixar un titular que va impactar més d'un pel que fa a l'amor. En una entrevista a "A soles con..." va revelar que ha experimentat "la sensació d'amor i patiment" des de la seva infantesa.

El colombià va confessar a Vicky Martín Berrocal, la presentadora del podcast, que només ha estat enamorat en dues ocasions, totes dues amb dones molt reconegudes al món de la música: Tini Stoessel i Aitana.

Amb Tini, la seva relació va acabar després de la pandèmia, quan va sentir que estava perdent la seva "individualitat". I amb Aitana, la seva relació va arribar al final el mes de novembre passat després d'un any junts.

"Aquestes dues relacions ha estat més amor, mutu, on em sento bé i ha estat molt bonic", va reflexionar amb Berrocal. A més, Yatra va revelar que mai no ha comès una infidelitat, però que les seves relacions no han sobrepassat mai l'any de durada.

"Aquest ha estat el meu topall, però em passa que dic: 'Si jo tingués una relació més temps, em farien ganes de ser infidel encara que estigui enamorat d'algú'", explicava.

"Un està en una relació i et comences a limitar moltíssim, surts menys de festa per evitar que t'agradi algú. Jo sí, en aquest moment de la meva vida amb el tipus de vida que tinc, tinc una manera més oberta de pensar-ho i no veig desgavellat tenir en algun moment de la meva vida una relació més oberta a què estem acostumats", certificava.

La seva trajectòria amorosa

Yatra va explicar que a la seva època escolar se sentia completament enamorat d'"una rosseta", el nom del qual ni tan sols recorda ara.

A més, va compartir que encara conserva vívidament la imatge del casament i de formar una família amb molts fills al costat d'una nena de la seva escola, encara que mai no va poder entaular una conversa amb ella a causa de la seva timidesa.

Amb el temps, va aconseguir superar aquesta timidesa i va tenir la primera relació estable als 21 anys amb Sofia, una noia colombiana a qui va dedicar la cançó "No hi ha ningú més". Durant la seva etapa universitària, va conèixer Julia, inspiració darrere de la seva cançó "Com mirar-te".