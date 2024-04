Es viralitza el 'zasca' de Chelo García Cortés contra Feijóo

La periodista espanyola Chelo García-Cortés ha compartit el seu descontent amb la situació política d'Espanya durant una entrevista al conegut podcast Superlativas, presentat per Carlota Corredera.

En el fragment publicat per @Guillerubio_ a X, García-Cortés va expressar la seva sorpresa per la falta d'èxit dels partits de dreta a les eleccions recents. "Es pensaven que guanyarien els seus... I no han guanyat", va afirmar, referint-se a les expectatives de certs sectors polítics.

En ser qüestionada sobre a quin partit específic es referia, García-Cortés no va dubtar a esmentar Vox. "A Vox, a qui em referiré... A Abascal i companyia", va respondre de manera contundent.

La periodista també va posar èmfasi en la seva independència política i en la seva alineació amb el socialisme al llarg de la vida. "Abans que res sóc dona, lliure, no pertanyo a cap partit polític i he votat tota la meva vida a socialistes, ¿i saps per què? Perquè dins del que hi havia és el que més m'identifica", ha destacat.

Quan se li va preguntar pel líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, García-Cortés va mostrar una reacció de desdeny. "Mira, de Feijóo ni em parlis", va afirmar amb fermesa.

La periodista va expressar el descontentament amb Feijóo, especialment per la seva associació amb la ultradreta en un intent de guanyar les eleccions. "No m'agrada Feijóo", va dir García-Cortés.

Aquestes declaracions han generat un gran interès a les xarxes socials, amb milers d'interaccions i comentaris per part dels usuaris. La franquesa de García-Cortés en expressar la seva opinió sobre la situació política actual ha generat debat i reflexió entre els seguidors de l'esdevenir polític a Espanya.

El moment més incòmode de Chelo

Chelo també ha explicat quin va ser el seu moment més incòmode a Sálvame: "Volia sortir corrents i amagar-se sota una taula", ha dit la col·laboradora. Va ser el dia que la Pantoja va trucar al programa, però va decidir contactar directament amb Chelo. Va ser una bomba informativa, però en aquell moment Chelo anava disfressada d'Amy Winehouse, per la qual cosa va sentir molta "vergonya".

"Jo deia: 'Que treguin Carlota amb el mòbil', però els directors de la Fàbrica de la Tele, amb el seu habitual sentit de l'humor, la seguien enfocant a ella.