VÍDEO | Entusiasme a Barcelona amb l'espectacle del Road Show de la Fórmula 1

El Formula 1 Barcelona Fan Festival ha celebrat aquest dimecres el 'road show' i el Fan Forum , un espectacle als principals carrers de la ciutat amb 40.000 persones que van vibrar amb els monoplaces del Mundial i el pilot espanyol Carlos Sainz (Ferrari).

A més, el 'road show' va comptar amb el pilot de proves de BWT Alpine Jack Doohan, jove promesa de la F1 i fill del mític pentacampió del món de motociclisme a 500cc, Mick Doohan , com a representants de la categoria reina. D'altra banda, hi van ser presents els catalans de l'equip Campos Racing Pepe Martí (Formula 2) i Mari Boya (Formula 3).

Els cotxes van sortir de la Ronda Universitat, on estaven situats els boxs dels equips. Després s'han dirigit cap al nord i han continuat per l'interior del passeig de Gràcia, pujant fins a la Casa Batlló (abans d'arribar al carrer d'Aragó) per tornar a girar cap al sud fins al punt de partida.

Després de l'exhibició, els pilots s'han dirigit al Fan Forum, ia l'escenari del Fan Village de Plaça Catalunya han compartit les seves sensacions abans que arrenqui el Gran Premi d'Espanya 2024 que se celebra aquesta setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya.

El Barcelona Road Show de la #f1 en 3 minutos #spanishgp

També han participat al Fan Forum el president i conseller delegat de la Formula 1, Stefano Domenicali , i algunes de les integrants de la F1 Academy com Nerea Martí , Emely de Heus , Hamda i Amna Al Qubaisi i Maya Weug, així com els expilots de F1 Pedro de la Rosa i Marc Gené .

"Us vull donar les gràcies perquè veure tanta gent aquí al centre de Barcelona és meravellós. Aquesta energia i entusiasme per la Fórmula 1 és el que volem veure sempre a tot el món, així que moltes gràcies. Estic convençut que tindrem un Gran Premi espectacular on us veurem a tots vosaltres recolzant els vostres ídols", va dir Domenicali.

"Quin gust veure tanta gent i tant fan seguint-nos. Espero poder dedicar-los a tots una victòria aquest cap de setmana al Circuit. Res em faria més il·lusió que poder guanyar a casa, ja que l'any passat estàvem molt a prop però no vam poder rematar la carrera. Això d'avui és una cosa única i un gran aperitiu del cap de setmana que ens espera”, va afirmar Sainz.