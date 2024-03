L'Ajuntament de Barcelona preveu podar 42.545 arbres el 2024

L'Ajuntament de Barcelona preveu podar 42.545 arbres durant l'època de poda d'aquest any, amb la intenció de millorar-ne el manteniment, i seguint el pla de risc de l'arbrat, que revisarà com a mínim uns 121.349 arbres de la ciutat.

Dels arbres en què es farà l'actuació, 29.784 es troben als carrers de la ciutat i 12.423 als parcs, ha explicat el consistori en un comunicat aquest diumenge. El sistema d'ús d'aigua freàtica per regar els arbres de Barcelona ha abastat 85.000 arbres, que els han regat una vegada cada una o tres setmanes, i s'han adaptat als decrets de sequera ia les necessitats de cada espai.

L'Ajuntament fa un seguiment d'uns 250.000 arbres a la ciutat, dels quals els darrers estudis assenyalen que n'han mort 2.000. Per aquesta fase de sequera, l'Ajuntament vol preservar el màxim d'arbres a la ciutat fent arribar aigua freàtica no potable a zones on no arribaven amb la xarxa actual.

Tal com explica l'administració a la seva pàgina web, "tot l'arbrat viari de la ciutat es revisa almenys una vegada cada dos anys per valorar-ne l'estat i evitar possibles riscos per a persones o béns. I en general, si no suposa cap risc , els arbres es poden fer amb una freqüència mitjana de cinc anys, si cal".

Precisament, el 3 d'agost del 2023 una noia de 20 anys va morir al barri del Raval de Barcelona després de caure-li a sobre mitja palmera. Això sí, l'Ajuntament havia revisat aquest arbre el mes de març anterior i no havia detectat anomalies. La poda i la revisió d'arbres, doncs, és essencial per evitar sinistres com aquell, per més que no es pogués haver previngut en estar la palmera en un aparent bon estat.

Els avantatges que ofereixen els arbres a Barcelona

Però per a la ciutat, els arbres són essencials. Com explica l'Ajuntament també a la seva pàgina web, la presència d'arbres contribueix al creixement de zones verdes a la ciutat, i això ofereix tres avantatges: “les fulles dels arbres contribueixen a netejar l'aire de la ciutat, ja que ens ajuden a eliminar contaminants", "ofereixen ombra i absorbeixen soroll com el que provoquen els vehicles a la calçada", i "són espai de refugi per a ocells i insectes, cosa que indica la bona salut ambiental de la ciutat".