Albiol explica el problema que tenen als blocs desallotjats: aquesta és la seva solució

per Helena Celma

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha anunciat al ple municipal que "no lliurarà les claus dels seus pisos a qui no sigui el seu propietari o el seu inquilí legalment demostrat".

Aquestes declaracions vénen arran dels desallotjaments a les finques dels carrers Canigó i Ausiàs Marc, després de l'esfondrament del 6 de febrer passat.

Segons ha informat l'alcalde, diverses de les vivendes estaven ocupades il·legalment, especialment al carrer Ausiàs Marc, per la qual cosa no facilitaran les claus a cap llogater que no demostri que viu de forma legal al pis.

"El govern de Badalona no obrirà les portes a cap okupa perquè entri en un pis", remarca.

Al Ple també es va aprovar una modificació pressupostària de gairebé 25.000 euros destinada a cobrir el mobiliari dels pisos on han estat reallotjats els veïns de l'edifici esfondrat, el número 9.

Aquesta assignació se suma al mig milió d'euros que l'ajuntament ha declarat haver invertit en inspeccions, reforços estructurals i gestió d'alternatives d'habitatge durant tot el període de la crisi Canigó.

En l'actualitat, encara estan desallotjats els veïns de quatre de les 22 finques que componen la coneguda 'poma Canigó'.

Tot i que els residents del número 5 van poder retornar a casa després de la instal·lació de puntals de fusta, els del número 7 no van tenir la mateixa sort: l'aparició d'una esquerda vertical a la façana del darrere impedeix el seu retorn fins que es realitzin les obres de reforma pertinents.