Albiol, ingressat d'urgència a l'Hospital Municipal de Badalona

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha estat ingressat d'urgència a l'Hospital Municipal de Badalona per problemes al cor, on estarà 24 hores en observació, per la qual cosa també haurà de rebaixar la intensitat de la seva agenda durant uns dies per cuidar la salut.

Ho ha explicat el mateix Albiol en un vídeo publicat al seu compte a X, per avisar la ciutadania que es troba bé, que no ha estat un problema de salut "important", i que podrà continuar fent vida normal, esport i els seus obligacions com a alcalde quan es recuperi del tot.

L'alcalde s'ha mostrat al vídeo estirat en una llitera, amb una bata hospitalària i envoltat per diversos estris mèdics, des d'on ha remarcat que tenia ganes d'explicar en públic que havia tingut complicacions amb el cor.

Albiol preveu que aquest dimarts a la tarda li donin l'alta a l'hospital, per la qual cosa podreu aprofitar la Diada de Sant Jordi durant les últimes hores del dia.

L'alcalde ha fet broma que aquest dimarts, Diada de Sant Jordi, anirà a visitar les parades de llibres i roses al carrer encara que hagin de trucar a la policia municipal perquè hagi sortit per la porta de l'hospital.

Reaccions a l'anunci d'Albiol

Molts polítics han volgut respondre a Albiol, desitjant-li ànims i una ràpida recuperació: "Segur que et recuperes ensenyada i ho tornaràs a donar tot com sempre. Molts ànims ja descansen!!", ha dit el diputat del PPC al Parlament, Alfonso Sánchez.

També s'ha pronunciat el secretari d'organització de Junts, David Torrents: "Que no sigui res! Cuida't", ha dit el representant del partit de Puigdemont.

El portaveu del PPC a Girona, Jaume Veray, li ha desitjat "molt ànim" i l'ha emplaçat a veure's "aviat per a la campanya".

També s'ha pronunciat el president del grup municipal del PSC a Badalona, i ha desitjat una "prompta recuperació" a l'alcalde de la ciutat.

Poc abans d'anunciar que estava ingressat, l'alcalde ha explicat a X - abans conegut com a Twitter- les actuacions que està fent l'Ajuntament per millorar la ciutat: "Seguim realitzant millores de voreres i asfalt a tots els barris. Queda molt per fer, però dia rere dia estem arreglant diferents espais de #Badalona i no anem a parar.