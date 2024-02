Aquestes són les carreteres que han tallat les tractorades a la província de Lleida

Els agricultors catalans han tallat aquest dimarts al matí l'AP-2 a Soses, l'A-22 a Lleida, la N-240 a Almacelles i la N-230 a Alfarràs (Lleida) per les protestes convocades per Unió de Pagesos (UP ) des d'aquest dimarts i fins dijous.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), els agricultors també han tallat l'A-2 a Soses en tots dos sentits després de tallar-la a Tàrrega en sentit Lleida ia Vilagrassa en sentit Barcelona.

Segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), pels talls es registren uns 3 quilòmetres de cues a la via cap a Lleida i 1,5 cap a Barcelona.

UP ha convocat tractorades aquest dimarts i dimecres en diversos accessos cap a la frontera amb França a Girona, i des de dimarts fins dijous a diferents carreteres de Lleida per protestar per "la competència deslleial de les importacions que no compleixen amb les mateixes condicions exigides a els productes agraris" a la UE.