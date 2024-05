Barcelona acull la 44ª Cursa d'El Corte Inglés amb més de 33.000 participants

per Helena Celma

Barcelona viu un dels esdeveniments més importants del seu calendari: la Cursa d'El Corte Inglés. En aquesta 44a edició, 33.000 persones s'han inscrit per recórrer els 10 km de cursa, que passa per algun dels punts neuràlgics de la ciutat comtal.

Aquest esdeveniment serveix com a suport per lluitar contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), donant suport a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls. Aquesta fundació, dedicada a la investigació de l'ELA ia l'acompanyament de pacients i famílies afectades per aquesta malaltia, serà la beneficiària de tots els diners que es recaptin.

| Cursa El Corte Inglés

La sortida ha tingut lloc a les 9.00 hores a l'avinguda Diagonal, just davant d'El Corte Inglés. El recorregut segueix per Francesc Macià i la plaça de Cinc d'Oros fins arribar a Passeig de Gràcia.

Tot seguit, baixen el passeig fins a girar pel carrer Aragó i tornen a girar al carrer Viladomat seguint per la Gran Via fins al carrer Marina. Continuen pel carrer Casp fins arribar finalment a la menta a Plaça Catalunya.

Aquest esdeveniment es destaca pel seu enfocament en la igualtat de gènere, amb una participació femenina que rivalitza amb la masculina, fet que el converteix en un referent en termes de paritat al calendari atlètic.

El marroquí Younes Kniya ha estat el guanyador a la categoria masculina, aconseguint un temps de 28 minuts i 47 segons, establint un nou rècord per a la cursa.

Tot i això, encara que Kniya ha creuat la línia de meta en primer lloc, oficialment el guanyador registrat serà el segon classificat, Pablo Salaverría.

La raó rau que Kniya no està inscrit a la Federació Catalana, requisit per als corredors professionals, sinó a la federació andalusa. Tot i això, l'organització honrarà l'assoliment de Kniya atorgant-li el premi econòmic corresponent i permetent pujar al podi com a vencedor.

A la competició femenina, l'atleta de Manresa, Meritxell Soler, ha brillat amb un temps de 32 minuts i 39 segons, assegurant la victòria. Soler, que té a la mira la prova de marató dels propers Jocs Olímpics de París, repeteix el seu triomf obtingut anteriorment l'any 2022.