Barcelona aprova el pla urbanístic per construir l'Institut Escola Can Maiol

per Redacció CatalunyaPress

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres al ple el Pla especial urbanístic per cedir el solar del recinte de Can Batlló (al Districte de Sants-Montjuïc) al Consorci d'Educació de Barcelona i construir l'Institut Escola Can Maiol.

Es tracta d'una "llarga" reivindicació veïnal del barri de la Bordeta i de les famílies de l'escola, que actualment és al carrer Sagunt.

El pla té un pressupost estimat de 12,8 milions d'euros i es preveu que l'equipament ocupi uns 6.050 metres quadrats al bloc 19 de Can Batlló, i aculli 450 alumnes d'educació infantil i primària i 240 d'ESO.