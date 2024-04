Un poble de Catalunya ajorna un esdeveniment contra la sequera per previsió de pluges

Prepara't per a un cap de setmana ple de sorpreses meteorològiques! El darrer cap de setmana d'abril ens donarà la benvinguda amb un gir inesperat: temps fresc i xàfecs per tot arreu! Sí, has sentit bé, sembla que la mare naturalesa vol mantenir-nos alerta amb una borrasca atlàntica que s'acosta.

Amb màximes entre 5 i 10 graus per sota del que és normal per a aquesta època de l'any, és hora de treure els abrics de l'armari i assegurar-nos de tenir a mà un paraigua resistent. L'arribada d'aquests xàfecs no només ens deixarà un clima fresquet, sinó que també ha provocat la cancel·lació d'alguns esdeveniments planejats per a aquest cap de setmana.

L'Ajuntament de Tiana ha estat un dels afectats per aquesta predicció climàtica i han pres la situació amb humor. Imagina haver de posposar un esdeveniment anomenat "Plànta't contra la sequera" a causa de la pluja! Quina ironia, oi? Però no us preocupeu, perquè la reflexió sobre una "gestió eficient de l'aigua" no s'ha cancel·lat del tot, només s'ha endarrerit una mica.

Experts com Joan Jofre, conegut per la seva experiència en microbiologia de l'aigua relacionada amb la salut, i el meteoròleg Abel Queralt, estaven preparats per participar-hi. Tot i això, amb la quantitat d'aigua que s'espera caure aquest cap de setmana a Catalunya, potser ens podem plantar contra la sequera des de les nostres pròpies finestres!

Tot i que aquests xàfecs ajudaran a alleujar la sequera que afecta la regió, segons Rubén del Campo, portaveu de l'Aemet, "hauria de ploure molt més" per resoldre completament el problema. Però no et preocupis, la setmana que ve també promet més pluges que podrien ser abundants a Catalunya! Així que, qui ho sap? ¡Potser estem a punt de presenciar una veritable batalla contra la sequera amb un toc d'humor i optimisme meteorològic!

Estigues atent a les actualitzacions del clima i prepara't per gaudir d'un cap de setmana ple d'aigua i bon humor. La mare natura sempre té un pla per sorprendre'ns!