Les centrals nuclears de Tarragona van notificar 24 successos al CSN el 2023

per Helena Celma

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha participat a la 24 reunió dels comitès locals d'informació de les centrals nuclears Vandellòs II i Ascó I i II (Tarragona), en què s'ha assenyalat que l'any passat es van realitzar 23 inspeccions a cada central, es van categoritzar 19 troballes a Vandellòs II i 71 a les dues unitats d'Ascó i les centrals van notificar 24 successos.

Aquestes jornades, organitzades pel Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, permeten a l'organisme presentar a la ciutadania la seva avaluació sobre el funcionament de les dues instal·lacions, ha informat aquest dijous el CSN en un comunicat.

Pel que fa a la valoració global del funcionament de Vandellòs II, la cap de projecte, Asunción Barquín, ha assegurat que la central ha funcionat amb normalitat, sense incidències significatives per a la seguretat i que no cal requerir l'adopció de cap acció addicional ja establertes als plans de treball.

Pel que fa a les dades del Sistema Integrat de Supervisió de Centrals Nuclears (Sisc), a les 23 inspeccions realitzades es van categoritzar 19 troballes, observant-se una lleugera disminució d'aquests últims respecte als dos anys anteriors.

Sobre els cinc successos notificats, la cap de projecte va explicar que dos van provocar la parada no programada del reactor però que tots van ser classificats pel CSN com a nivell 0 a l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES), sense significació per a la seguretat.

Pel que fa a Ascó, la cap de projecte de la central, Irene Cuarental, ha repassat les 23 inspeccions i 71 troballes categoritzades, i ha assegurat que malgrat un augment del nombre, tots van resultar de molt baixa importància per a la seguretat.

Sobre els 19 successos notificats --12 a la unitat I i set a la II--, el CSN ha assenyalat que no havien tingut significació per a la seguretat, excepte un que va ser classificat com a anomalia --nivell 1--.

Vendellòs II es va construir el 1988 i té concedida la renovació de l'autorització d'explotació fins al 27 de juliol del 2030. Quant a Ascó I, va iniciar la seva activitat el 10 desembre del 1984, mentre que Ascó II ho va fer el 31 de març de 1986.