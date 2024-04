Lleida tindrà el segon tanatori: la data per a la qual s'espera

per Helena Celma

En un termini aproximat d'un any i mig, la ciutat de Lleida comptarà amb una nova infraestructura destinada als serveis funeraris: un tanatori i crematori, projecte impulsat per la reconeguda funerària La Lleidatana.

Aquest anunci, liderat pel gerent, Vicens Vicente, revela una inversió significativa i la materialització d'un espai modern i funcional per a la comunitat.

Ubicat estratègicament en un terreny de 21.485 metres quadrats entre la N-240 i el carrer d'Almeria, aquest complex estarà a només tres minuts a peu del cementiri, facilitant l'accés i la gestió de serveis funeraris.

Amb una superfície útil de 2.511 metres quadrats, l'edifici comptarà amb diverses instal·lacions, incloent sales de vetlla, àrees enjardinades per a cerimònies i quatre forns crematoris, inicialment operant amb dos i garantint la privadesa amb sales individuals d'introducció.

El més destacat daquest projecte és el seu enfocament en la comoditat i les necessitats de les famílies en moments difícils.

La inclusió de sales privades per als serveis i la tecnologia de filtratge d'última generació als forns demostren un compromís amb la qualitat i el respecte cap als éssers estimats.

S'espera que aquesta nova instal·lació, la inauguració de la qual està programada per a la tardor de 2025, alleugi la creixent llista d'espera per als serveis d'incineració, proporcionant una solució oportuna i adequada per a les famílies en dol.

A més, permetrà la realització de totes les etapes del procés funerari en un sol lloc, una demanda cada cop més comuna entre la comunitat.

Tot i l'arribada d'aquesta moderna infraestructura, els serveis existents, com el tanatori del camí de Montcada i el crematori del cementiri, continuaran operant, brindant opcions a les famílies segons la seva preferència i disponibilitat.

La sol·licitud de llicències pertinents està en marxa amb l'esperança d'una resposta àgil per part de les autoritats locals.

Un cop obtingudes, l´inici de la construcció serà immediat, seguint un disseny contemporani inspirat en l´estètica del reconegut arquitecte Joaquín Torres.

Amb el creixement de la demanda de serveis funeraris a la regió, la incorporació d'aquesta nova infraestructura no només alleujarà la pressió sobre els serveis existents, sinó que també reflectirà un avenç significatiu en la manera com la comunitat enfronta i gestiona el dol i la comiat dels seus éssers estimats.