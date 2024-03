L'element d'Arbúcies que apareixerà a 5 milions de cupons de l'ONCE

L'ONCE dedicarà el seu cupó del proper dimecres 20 de març a l'Arbre de la Llibertat d'Arbúcies, dins de la sèrie 'Abraza tu árbol'. Cinc milions de cupons difondran la imatge d'aquest arbre monumental català per tot l'Estat.

L'arbre de la Plaça de la Vila, anomenat l'Arbre de la Llibertat, fa ombra a la plaça de l'Església, lloc d'inspiració per a molts pintors i poetes.

Una placa commemora el centenari sota l'arbre ia tota la plaça té lloc el mercat setmanal. És considerat per la Generalitat de Catalunya com un Arbre Monumental.

Pertany a l'espècie Platanus x hispanica , conegut també pels noms comuns com a plàtan híbrid, o plàtan d'ombra. És un arbre d'imponent port que arriba als 13 m d'alçada i als 3,35 m de perímetre que pertany a la família de les platanàcies.

“L'ONCE vol destacar, amb la sèrie 'Abraça el teu arbre' el valor d'aquests tresors ambientals. Es tracta d'una col·lecció de Cupó Diario, que farà les delícies dels amants de la natura, que en aquest cas, ret homenatge a un dels signes d'identitat de la vila d'Arbúcies”, va destacar Enric Botí, delegat de la ONZE a Catalunya.

A Catalunya han format part d'aquesta sèrie monogràfica El Castanyer de Can Cuch o Castanyer de la Casa del Bosc a Cànoves i Samalús (Barcelona) i properament ho faran el Chopo Gros del Molí Vell a Bellpuig-Urgell (Lleida) i Lo Parot a Horta de Sant Joan (Tarragona).

El Grup Social ONCE està compromès amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. El 2024 continua amb la seva aposta per la sostenibilitat, el medi ambient i la conservació de l'entorn mostrant a la ciutadania, a través del cupó, aquells arbres de cada província especials per algun motiu: per la seva longevitat, per ser únics al seu entorn natural, per la seva bellesa, per ser simbòlic per a aquest territori, per formar part d'alguna manera de la seva història o literatura, perquè està integrat en rutes accessibles, etc.

El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat.

A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre darreres; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i darreres (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o última xifra del nombre premiat.

Els cupons de l'ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització que, des del disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures.

L'Organització manté una responsabilitat amb la ciutadania promovent una política de joc responsable amb els sistemes d'avaluació i de seguiment més exigents definits per l'Associació Mundial de Loteries i l'Associació Europea de Loteries.

Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels més de 19.000 agents venedors de l'Organització, 2.400 a Catalunya. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es, i en establiments col·laboradors autoritzats.