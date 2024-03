Lleida estrena una nova parada de ferrocarril al polígon industrial El Segre

La línia ferroviària Lleida-La Pobla de Segur ha estrenat avui un nou baixador situat a l'entrada al polígon industrial El Segre pel Camí de Grenyana, a la costa del Molí de Cervià, que permetrà millorar la mobilitat en transport públic en aquest sector de la ciutat.

La consellera de Territori del govern de la Generalitat, Ester Capella, acompanyada per l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa i el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Toni Segarra, han visitat aquest matí el baixador, arribant-hi amb tren des de l´estació de Lleida.

“Lleida és peça fonamental del sistema ferroviari de Catalunya, ho hem demostrat en els darrers mesos. Aquest nou baixador millora l'accés en transport públic dels treballadors i les treballadores del polígon, facilita l'accés a l'espai agrícola de la partida de Grenyana i del parc de la Mitjana, amb un gran valor ambiental i patrimonial”, ha assenyalat Capella.

L'alcalde Larrosa ha destacat que "el ferrocarril ha de ser una de les referències de la nostra mobilitat" i ha plantejat la conveniència d'implantar nous baixadors al llarg del traçat de la línia.

“Vull agrair al govern de la Generalitat aquesta obra, que a més a més del polígon ens obre el Molí de Cervià, i això també és estimulant, perquè recuperi l'activitat turística patrimonial. Tindrem tren que arribi al polígon i al Molí i això sempre és bo”, ha afegit Larrosa.

Els horaris de la línia Lleida-La Pobla ja preveuen l'atur al nou baixador des d'avui, però, com passa en altres estacions de la línia, les parades seran facultatives, és a dir, cal que les persones usuàries accionin prèviament el botó de sol·licitud de parada, tant des de l'interior del tren, per als usuaris que vulguin baixar, com des del botó de petició de parada de la mateixa andana, per als usuaris que vulguin pujar-hi.

S'ha construït una andana del baixador de 80 metres de llargada i 3 metres d'amplada i una marquesina. L'obra ha inclòs també el condicionament de la vorera que permetrà l'accés al baixador des de l'avinguda Indústria, amb l'enllumenat corresponent, i un aparcament.

Les obres han tingut un pressupost de 453.000 euros i s'han finançat amb fons europeus Next Generation, amb una durada de quatre mesos.

La línia de ferrocarril Lleida-La Pobla que gestiona FGC va assolir el passat any un rècord de 370.000 passatgers.

L'acte d'estrena del nou baixador també ha comptat amb la presència de la tinenta d'alcalde responsable de Mobilitat, Cristina Morón, i les regidores Jordina Freixanet i Violant Cervera, així com la delegada del govern de la Generalitat a Lleida, Montse Bergés i el president de la Diputació, Joan Talarn.