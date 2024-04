L'estratègia de Girona per combatre l'atur juvenil i el fracàs escolar

L'Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d'Ocupació (SMO), ha llançat una iniciativa innovadora per brindar assessorament i orientació laboral i educativa als joves de la localitat. Aquest programa, que és part de l‟esforç més ampli del Servei d‟Ocupació de Catalunya (SOC) per recolzar l‟ocupació juvenil, apunta a abordar dos problemes crítics: l‟alta taxa d‟atur juvenil i l‟abandonament escolar creixent.

La regidora de Treball, Raquel Robert, va destacar la dedicació de l'SMO per assegurar un futur prometedor per a la joventut, i va assenyalar que l'objectiu del nou servei és facilitar millores en la formació i la integració laboral dels joves. Per assolir aquests fins, l'SMO ha implementat diversos projectes destinats a mantenir la continuïtat educativa dels estudiants, fomentar-ne el retorn al sistema educatiu o ajudar-los a entrar al mercat laboral.

L'agenda d'activitats inclou tallers participatius dissenyats per assistir els joves a la recerca de feina, especialment pensant en les oportunitats d'estiu, així com sessions d'assessorament, tant individuals com grupals, alineades amb el període de preinscripcions en programes de formació professional. Aquestes activitats, disponibles sense cap cost prèvia inscripció a la plataforma en línia de l'SMO, estan dirigides a joves de 16 a 29 anys registrats com a cercadors d'ocupació i que qualifiquin dins del programa de Garantia Juvenil, enfocant-se en aquells que actualment no estan treballant ni estudiant. El servei també és obert a estudiants de secundària de Girona.

Per implementar aquest servei, l'SMO ha afegit al seu equip dos tècnics d'ocupació dedicats exclusivament a aquesta missió. El programa, amb una durada prevista de tres anys, espera beneficiar almenys 100 joves només el primer any.

La situació a Girona és particularment preocupant, amb una taxa de desocupació juvenil que supera la mitjana nacional. Al gener del 2024, hi havia 4.653 aturats a la ciutat, dels quals gairebé el 20% eren joves menors de 30 anys. A més, més del 85% d'aquestes persones aturades posseïen un nivell educatiu de secundària o inferior, i subratllaven la necessitat crítica d'intervencions dirigides com les proposades per l'SMO.