La fortuna somriu a l'Hospitalet de l'Infant: 35.000 euros del Cupó Diari de l'ONCE

per Pau Arriaga Pérez

Pedro José López, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l'ONCE, és qui ha portat la sort a l'Hospitalet de l'Infant, des del quiosc de l'ONCE ubicat al número 37 de l'avinguda Via Augusta. Pedro José va vendre un cupó electrònic, per Terminal Punto de Venta (TPV), premiat amb 35.000 euros. Gràcies al TPV, el client pot escollir a l'instant el número que més li agradi.

L'Hospitalet de l'Infant pertany a l'agència de l'ONCE a Reus, que presta serveis personalitzats a 460 afiliats i afiliades i compta amb 91 agents venedors dels productes de joc de l'Organització.

El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o última xifra del nombre premiat.

Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 19.000 agents venedors, 2.400 a Catalunya, que integren la xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l'instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de www.juegosonce.es i establiments autoritzats.