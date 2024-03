La petició de Sirera a Collboni sobre les zones de càrrega i descàrrega

per Redacció CatalunyaPress

Dani Sirera, líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, ha instat l'alcalde Jaume Collboni a millorar la logística de càrrega i descàrrega a la ciutat mitjançant la creació de nous espais i zones destinades a fer-ho.

Sirera ha assenyalat que a llocs com el carrer Consell de Cent, considerada una zona "pacificada", resulta perillós dur a terme tasques de repartiment. Ha expressat la seva preocupació per la manca de zones exclusives de càrrega i descàrrega, cosa que obliga els transportistes a estacionar on poden, dificultant així la seva feina.

El líder del Partit Popular també ha ressaltat que a diversos punts de la ciutat, els carrils bici mal dissenyats obstaculitzen la realització de repartiments. Segons ell, l'eliminació d'espais destinats a aquest propòsit ha estat tan excessiva que a la majoria dels carrers de Barcelona és impossible trobar llocs adequats per a càrrega i descàrrega.

De la mateixa manera, el número 1 dels populars barcelonins ha instat Collboni que consideri seriosament la importància de la càrrega i descàrrega a Barcelona, un aspecte vital per a la restauració i els negocis locals, i que estableixi àrees exclusives perquè els repartidors puguin exercir la seva tasca de manera segura i eficient.

A més, ha subratllat que les mesures de pacificació a la ciutat han fet que els herois quotidians també depenguin de l'ús de furgonetes.