Girona informarà sobre la qualitat de l'aire de la ciutat a temps real

per Pau Arriaga Pérez

L'Ajuntament de Girona difondrà la qualitat de l'aire de la ciutat i l'estat de la sequera a temps real per les pantalles dels equipaments municipals com els centres cívics, les biblioteques i l'Oficina per la Sostenibilitat, entre d'altres. Aquesta informació ambiental també estarà visible a la web municipal ia l'aplicació mòbil Girona App.

Aquesta és una mesura senzilla i pràctica que permet facilitar el dret a accedir a la informació ambiental i fer-ho per i des de tots els barris de la ciutat, segons van explicar des del consistori a final de la setmana passada.

Conèixer l'estat de la greu sequera actual o d'una qualitat de l'aire cada vegada més desfavorable i, per tant, prendre'n més consciència, ara serà més fàcil ia l'abast de tota la ciutadania”, ha afirmat el regidor d'Acció Climàtica del Ajuntament de Girona, Sergi Cot.

En concret, es projectarà el visor de la sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua, on es pot observar l'estat de la sequera de Catalunya i l'estat de les reserves d'aigua a les conques internes actualitzat cada dia. Així mateix, es difondrà la qualitat de l'aire de la ciutat de Girona, que es mesura des de l'estació automàtica situada al pati exterior de l'Escola de Música Municipal, al número 70 del carrer de Barcelona.

Es podrà consultar la concentració dels principals contaminants atmosfèrics: el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres (PM2.5) i el ozó (O3).

D'aquesta manera, es compleix la Llei 27/2006, del 18 de juliol, de regulació dels drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.