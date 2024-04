Girona presenta el cartell de la 69a edició del Temps de Flors

Un mosaic floral fet de formes geomètriques il·lustra el cartell de la 69a edició de Girona, Temps de Flors. Aquesta setmana, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, acompanyat de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, Gemma Geis, ha descobert la peça guanyadora amb el director de l'Institut Santiago Sobrequés, Joan Cumeras, en un acte realitzat al centre educatiu.

Incentivar la creativitat juvenil a través de les propostes que presenta l'alumnat de l'Institut Santiago Sobrequés per al cartell és un dels aspectes que més m'agrada de Temps de Flors. Amb les propostes de cartells s'evidencia que a la ciutat tenim una bona pedrera d'artistes i dissenyadors d'estils molt diversos”, ha afirmat l'alcalde.

La vicealcaldessa, per la seva banda, ha destacat que “la participació dels joves al concurs del cartell del Temps de Flors, una iniciativa que fa anys que impulsem, és un senyal del seu compromís i una mostra del seu talent, creativitat, i ganes de contribuir a la ciutat. La mostra floral és una festa que mira el futur i convido tothom a gaudir d'aquest espectacle únic de flors i tradició en un marc monumental com és Girona”.

Aquest any l'autora de l'obra és l'alumna de segon de batxillerat artístic de l'Institut Santiago Sobrequés Ruth Remus i González. "Amb aquest cartell volia representar la dualitat que hi ha entre la natura i l'espai urbà que representa Temps de Flors, i per això hi ha unes figures geomètriques que són com unes rajoles en què apareixen flors", ha explicat.

L'Ajuntament i l'Institut Santiago Sobrequés col·laboren en el projecte del cartell de Girona, Temps de Flors des del 2009. A partir de les propostes de l'alumnat de segon curs de batxillerat artístic del centre educatiu, es fa una selecció de deu dissenys, entre els quals s´escull l´obra que representarà l´exposició floral.

A l'acte han assistit també les persones membres de l'Associació Amics de les Flors de Girona Montse Galí, Anna Maria Figa, Helena Vilaseca, Rosa Plana i Ona Tschierschke, com a representants de les entitats organitzadores de Girona, Temps de Flors.

La 69a edició del festival se celebrarà a la ciutat de l'11 al 19 de maig. Properament, podreu consultar tota la informació sobre la mostra en aquest enllaç .