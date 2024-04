per Redacció CatalunyaPress

Novetats per a la mobilitat per carretera. La Conselleria de Territori de la Generalitat ha licitat les obres de la carretera BV-2241 entre Sant Sadurní d'Anoia i Masquefa (tots dos de la comarca de l'Anoia). El concurs té un valor de 3,4 milions d'euros.

L'entorn de la carretera presenta diverses àrees d'activitat industrial als trams inicial i final de la via, que generen un alt percentatge de trànsit de vehicles pesants. El tram intermedi s'ubica a una zona marcada pel seu caràcter residencial. Aquesta via presenta un traçat revirat i amb un bon grapat d'accessos.

Segons un comunicat que ha publicat aquest dijous 4 d'abril el matí la Generalitat, la previsió és que els treballs es posin en marxa la tardor que ve, amb un termini d'execució de 6 mesos.

Què es farà a la carretera?

Segons han explicat en aquest comunicat, s'ampliarà un tram de la carretera, es reforçarà el ferm i es millorarà algun punt del traçat per afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció.

Completaran l'actuació tasques com la instal·lació de noves barreres de seguretat o millora de les existents, l'adequació de la senyalització vertical i horitzontal, la millora dels elements de drenatge existents i la formació d'un itinerari de vianants a l'inici de l'actuació, per connectar el polígon industrial de Can Ferrer (Sant Sadurní d'Anoia) amb la resta del municipi. Una nova vorera connectarà les voreres existents a banda i banda de la carretera i s'instal·larà un nou pas de vianants amb semàfor.