Lleida consulta Cornellà per incorporar la figura dels 'serenos' a la ciutat

per Pau Arriaga Pérez

La Paeria de Lleida s'ha interessat pel Servei d'Orientació Nocturna que hi aplica, des de fa un temps, l'Ajuntament de Cornellà. Dimecres passat 24 d'abril es va celebrar una trobada entre la Guàrdia Urbana de Lleida i els seus homòlegs d'aquesta localitat del Baix Llobregat per conèixer-ne el funcionament amb l'objectiu de demanar informació per començar a treballar aquesta iniciativa a la ciutat de Lleida.

El Pla d'Acció Municipal de la capital del Segrià recull, entre els seus objectius, l'estudi de la creació de la figura dels anomenats Àngels de Nit o serens i serenes l'any 2025 i oferirien assistència a persones que ho necessitin, el control de vehicles estacionats, la detecció de desperfectes a l'espai públic o avisar els cossos policials en situacions de conflicte.

I és que aquests Àngels de Nit o serens i serenes vindrien a ser uns agents cívics en horari nocturn, encara que es posaria en marxa per a nous perfils professionals.

Aquestes persones no tindrien competències en seguretat ni facultat per multar, però sí que s'encarregarien d'inspeccionar el mobiliari urbà per detectar desperfectes, supervisar el funcionament de l'enllumenat, auxiliar persones, facilitar informació i oferir qualsevol ajut que necessiti la ciutadania, entre altres funcions.

Una figura amb molts anys de tradició

El serè és l'encarregat nocturn de vigilar els carrers i regular l'enllumenat públic. A determinades ciutats o barris també havia d'obrir les portes. De fet, fins i tot a alguns països, anunciava l'hora i les variacions atmosfèriques.

Era habitual que fossin armats amb una garrota o xucle, i usessin un xiulet per donar l'alarma en cas necessari. Com a ofici, va existir a Espanya i en alguns països de Sud-amèrica des del segle XVIII.

Els primers serens es documenten a Espanya l'any 1715, creant-se el Cos de serens el 12 d'abril de 1765, i més tard inclosos en un Reial Decret del 16 de setembre de 1834, on es regulava la funció dels serens a les capitals de província.

En general, l'ofici va desaparèixer gairebé íntegrament a finals del segle XX, però recentment s'ha recuperat la figura del serè en algunes poblacions, com ara vol fer Lleida.