Sant Cugat posa xifra a l''abandonament de funcions'' en la gestió de l'autobús urbà

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, mitjançant acord de ple municipal, requerirà a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que se subrogui i assumeixi immediatament la gestió del servei de transport urbà al municipi.

Tot i estar obligat per la llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana, l'AMB mai no ha assumit aquesta competència ni el seu cost econòmic. Cosa que a Sant Cugat s'ha vist agreujat especialment des de l'any 2018, quan va caducar l'antiga concessió municipal del transport urbà i l'Ajuntament es va veure obligat a aprovar una continuïtat forçosa del servei per mantenir les línies d'autobús al municipi.

Tenir el contracte caducat impedeix impulsar les inversions i millores que Sant Cugat necessita, com ara la compra de nous autobusos -gairebé tota la flota està envellida i cal una renovació integral-, l'increment de freqüències o l'actualització del recorregut de les línies urbanes adaptant-les al creixement de la ciutat.

Davant d'aquesta situació i la possibilitat que es pugui perllongar en els propers anys, l'Ajuntament reclama a l'ens metropolità que assumeixi immediatament la pròrroga forçosa del servei i que a més resarça totes les despeses que l'Ajuntament de Sant Cugat ha hagut de suportar pel seu abandó de funcions”.

20 milions d'euros

L'Ajuntament calcula que almenys des de l'any 2018, amb la pròrroga forçosa per mantenir el servei, ha hagut d'assumir aproximadament 20 milions d'euros que per llei no li corresponen. Una xifra que encara seria més gran si es tingués en compte que, de fet, l'AMB hauria d'haver assumit el servei d'autobús urbà des de l'any 2010, quan es va aprovar la llei 31/2010 que en regula les competències.

Josep Maria Vallès, alcalde de la ciutat, assegura que "el servei d´autobús urbà no està a l´alçada de les necessitats d´una ciutat com Sant Cugat, que està a punt d´arribar a 100.000 habitants". Estem obligats a mantenir el servei amb una pròrroga forçosa, assumir-ne la despesa i, el que és pitjor, no podent posar en marxa les millores que es necessiten. I tot això perquè l'AMB no compleix les seves obligacions ni assumeix cap cost econòmic. Això no pot ser de cap de les maneres perquè, al final, qui en surt perjudicada és la ciutadania de Sant Cugat”.

El primer regidor ja va traslladar a l'alcalde de Barcelona i president de l'AMB, Jaume Collboni, la preocupació de Sant Cugat per la gestió del transport urbà al municipi a la reunió mantinguda a l'Ajuntament el passat 1 de març.