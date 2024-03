Lleida es prepara per a un cap de setmana romà

per Helena Celma

Els carrers Democràcia i Cardenal Remolins reviuran aquest setmana l'ambient romà amb el mercat que ha preparat l'Associació de Comerciants amb activitats de demà divendres a diumenge i que s'obre al conjunt de la ciutadania.

El VI Mercat Romà Ilerda ofereix un programa ple de propostes, amb fira d'art i artesania, tallers, música, teatre, etc.

La regidora de Cultura i Promoció Econòmica, Pilar Bosch, ha destacat la iniciativa que pretén dinamitzar el comerç i lactivitat en aquests carrers.



Bosch ha felicitat la presidenta de l´Associació de Comerciants del carrer Democràcia i Cardenal Remolins per l´organització de la sisena edició d´aquest mercat.

La regidora ha saludat aquesta setmana la presidenta i la vicepresidenta l'entitat, Pilar Agulló i Carol Sans, respectivament, que han explicat les propostes que han preparat per a l'edició d'aquest any.

A més de les parades que trauran al carrer els i les comerciants de la zona, se sumaran 36 parades més que vénen de fora.

Un aspecte que han destacat ha estat lincrement de les visites escolars, atesa les vessants cultural, històrica i educativa del mercat.



Els carrers s'han engalanat amb columnes i garlandes de l'època i, entre les activitats, hi haurà una patrulla de legionaris que formarà i farà demostracions de força, la demostració de diversos oficis de l'època romana, com la de fuster, el ferrer (com es feien puntes de fletxes i espases i s'encunyaven monedes) o la cordoària (fabricació de cordes).

Hi haurà representacions de teatre, desfilada de pentinats de lèpoca o la recreació històrica dun rictus romà.



L'Ajuntament de Lleida recolza la iniciativa i també és present amb l'arqueòleg municipal Xavier Payà, que farà xerrades sobre les termes romanes que estan ubicades en aquest entorn.



Les activitats començaran demà al matí ia les 18 h es farà la inauguració del mercat, amb la participació del paer cap, Fèlix Larrosa.