Lleida recorda la figura del Noi del Sucre al centenari del seu assassinat

Diumenge passat 10 de març es van complir 100 anys de l'assassinat de Salvador Seguí, conegut com El Noi del Sucre .

Va ser un dels sindicalistes i un dels anarquistes més destacats de la història contemporània. El seu assassinat, el 10 de març del 1923, es va sumar al dolor que creixia entre la classe obrera amb cadascun dels atemptats que la burgesia pagava per no perdre el seu poder.

Seguí va néixer a Lleida el 23 de desembre del 1887, fill d'una família pobra amb un pare d'origen reusenc i una mare de Tornabous, localitat on la família tenia forts vincles. Quan ell tenia quatre anys, la família es va desplaçar de Ponent a Barcelona, ​​al barri del Raval. Amb nou anys, ja va començar a treballar en un forn de pa, com el seu pare, i en poc temps va acabar agafant els pinzells com a pintor de parets, un ofici on treballaria la resta de la seva vida.

La Sala d´Exposicions de l´Ajuntament de Lleida exposa des del novembre Salvador Seguí. El Noi del Sucre en homenatge a aquesta figura d'origen lleidatà, al centenari del seu assassinat. La setmana que ve és l'última que la mostra romandrà oberta, fins al diumenge 17 de març. Dimecres 13 i dijous 14 es realitzaran les darreres visites comentades, sense reserva prèvia i gratuïtes, a les 18 h. La Regidoria de Cultura ha programat aquesta activitat guiada, que dura 40 minuts i per a la qual no cal inscriure's.

Més de 2.600 persones ja han passat per l'exposició per conèixer qui va ser aquest destacat líder del moviment anarcosindicalista de Catalunya de principis del s. XX. La vida de Seguí va ser la de molts milers d'obrers i, a través de documents, fotografies i enregistraments sonors, entre d'altres, es dóna testimoni d'aquell moment històric, en què Seguí va contribuir a la consecució de fites inimaginables, com ara l'aprovació de la jornada laboral de vuit hores.

La mostra està organitzada per la Paeria, la Direcció General de Difusió mitjançant el Palau Robert i la Conselleria dEmpresa i Treball. Compte amb el comissariat a càrrec de Sergi Martín, amb l'assessorament científic de Teresa Abelló, el guió expositiu del lleidatà Iago Blasi, i el disseny museogràfic de l'Estudi Ignasi Cristià. A més, hi ha col·laborat l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida.

L´entrada al´exposició és lliure i gratuïta. L´horari de la Sala d´Exposicions de l´Ajuntament de Lleida (av. Blondel, 40 – edifici Casino Principal, planta 0), és de dimarts a divendres, de 17 a 20 h; els dissabtes, de 11 a 14 i de 17 a 20 h, i els diumenges i festius, de 11 a 14 h. A més de les visites comentades, es poden concertar visites amb Nomon 637 536 163.