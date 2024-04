Un reconeixement de nivell: Jordi Fernández serà nomenat fill predilecte de Badalona

per Pau Arriaga Pérez

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat que el proper mes de maig portarà al Ple de l'Ajuntament la proposta de nomenar Jordi Fernández com a fill predilecte de la ciutat, la màxima distinció honorífica. Fernández, nascut el 27 de desembre de 1982 a la ciutat, ha estat presentat com a entrenador principal dels Brooklyn Nets de Nova York, convertint-se en el primer català i espanyol a dirigir un equip de la NBA, la millor lliga professional de bàsquet del món . Fins ara, només quatre persones nascudes fora dels Estats Units hi han dirigit un equip.

En les primeres paraules com a responsable de la banqueta dels Brooklyn Nets davant els mitjans de comunicació de tot el món, Fernández va declarar que “porto 15 anys a la NBA, però vaig néixer i vaig créixer a Badalona. I no sé si ho saNadó, però és una de les millors ciutats de bàsquet del món. Hi ha molts grans jugadors i entrenadors de la meva ciutat”.

Amb una llicenciatura en Ciències de l'Esport, Jordi Fernández, de 41 anys, ha desenvolupat gran part de la seva carrera als Estats Units des de la seva arribada el 2006, guanyant-se el reconeixement d'equips i estrelles de la NBA. Als 23 anys, va començar a entrenar jugadors professionals durant les vacances a Las Vegas. Tres anys després, el 2009, Mike Brown, mític entrenador, el va incorporar al cos tècnic dels Cleveland Cavaliers com a entrenador especialitzat en el desenvolupament de jugadors, coincidint amb figures com LeBron James o Kyrie Irving. La seva experiència es va ampliar com a assistent als Denver Nuggets i Sacramento Kings. El 15 de desembre del 2022, es va convertir en el primer català a entrenar un equip de la NBA, assumint el rol principal a Sacramento després de l'expulsió de l'entrenador.

A més, Jordi Fernández també ha tingut experiència en seleccions nacionals, sent entrenador assistent de l'equip nacional de Nigèria amb Mike Brown als Jocs Olímpics d'estiu de 2020 al Japó, i més recentment, com a entrenador de l'equip masculí de bàsquet de Canadà, guanyant la medalla de bronze al Mundial de 2023 en derrotar la selecció dels Estats Units.

El nom de Jordi Fernández se sumarà a la llista de personalitats il·lustres de Badalona, que inclou la nedadora Mireia Belmonte, el cantant Miguel Poveda, l'actor Enric Borràs, l'historiador i arqueòleg Joaquim Font i Cussó, i l'exalcalde de Badalona, Salvador Serentill i Costa.