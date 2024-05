Lloguer a Barcelona: 750 euros al mes per un zulo de 10 m2 a L'Hospitalet

Barcelona té poder, però no una oferta d'habitatge accessible per al comú dels treballadors. Els preus s'han disparat els últims anys alhora que han anat aflorant noves formes d'habitatge que ara s'anomenen així, però que abans es coneixien com a traster. Segons especifica la llei, a Catalunya, una propietat ha de tenir un mínim de 36 metres quadrats útils per obtenir la cèdula d'habitabilitat. És a dir, perquè sigui considerada "habitable". Però buscant a les principals pàgines web de lloguer hi ha innombrables exemples d'habitatges que no arriben a aquestes dimensions.

Un exemple és aquest estudi que us portem aquest dimarts. No és a Barcelona, però sí a la ciutat veïna i germana L'Hospitalet de Llobregat, que forma part del mateix nucli urbà i està connectada amb la capital catalana a través del Metro, Rodalies i l'autobús. Per tant, seria una opció perfecta per a qualsevol que vulgui viure a Barcelona. Excepte per un petit detall: en veure les fotografies de l'apartament, la seva descripció i en general, tot l'anunci, molts pensarien: on és la càmera oculta?

La immobiliària Spotahome - que segons les darreres indagacions de Catalunya Press es podria estar especialitzant en el lloguer de pisos en miniatura- ha publicat a la web Enalquiler l'anunci d'un pseudo habitatge de només 10 metres quadrats. És a dir, li faltarien 26 metres quadrats per ser considerat un pis habitable.

I són els 10 metres quadrats més cars mai recordats, perquè Spotahome demana ni més ni menys que 750 euros mensuals per poder viure en aquest zulo ideal per a segrestos. El somni català? Potser.

Però el millor de tot és la descripció del pis, que demostraria l'habilitat que tenen els anunciants per posar una mica de color a qualsevol tragèdia. Segons es pot llegir a la web EnAlquiler, aquesta propietat "té tot el necessari per fer que se senti com a casa", amb detalls tan interessants com un bany "separat de la resta de l'estudi per a més privadesa on podrà rentar l'estrès del dia" . És a dir, el vàter no és al costat del llit, tot un detall.

També crida l'atenció, veient les fotos, que els anunciants afirmin que aquest habitatge disposa d'una "finestra" que "permet que la llum del Sol flueixi durant el dia". A continuació, podeu veure la finestra a què es refereixen. Són uns artistes.

| Enalquiler

La descripció de la propietat té fins i tot recursos perquè el lector s'allunyi de les imatges i pugui veure altres avantatges en llogar aquest pseudo habitatge. Després de comentar que el pis queda a prop del metro, ofereixen al nou llogater l'opció de passar per 'Horchatas Montserrat' per prendre una "refrescant i casolana" orxata.

Aquest pis és un nou exemple de com funciona el mercat de lloguer a Barcelona. Dur per als que busquen pis i massa tou per als que els ofereixen. Només a la web Enalquiler hem trobat desenes dse pisos que no arriben als 36 metres quadrats necessaris per obtenir la cèdula d'habitabilitat. Però aquí no passa res, i la immobiliària Spotahome segurament continuarà oferint més zulos que ni tan sols respecten la legalitat. És el mercat amics...