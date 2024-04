Mataró treballa per prevenir l'abús de pantalles entre els més joves

per Redacció CatalunyaPress

Durant els mesos d'abril i maig, a Mataró s'estan fent un centenar de tallers per a alumnes del cicle d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) per a la prevenció en l'abús de les pantalles. Els continguts dels tallers es poden adaptar a les necessitats del grup classe.

El govern municipal de la capital del Maresme ha dividit les temàtiques en funció del curs de Secundària Obligatòria.

-1r d'ESO: T'Apantalles?

-2n d'ESO: Privadesa i seguretat

-3r d'ESO: Identitat digital

-4t d'ESO: Pantalles i sexualitat

En el marc dels programes educatius del Pla Municipal de Drogodependències, els centres educatius poden sol·licitar una varietat de continguts addicionals per abordar diverses necessitats i situacions. Alguns d'aquests temes inclouen:

1. Ciberbullying i defensa digital: estratègies per prevenir i combatre l'assetjament en línia, així com habilitats per protegir la privadesa i seguretat en entorns digitals.

2. Ús o abús del mòbil: reflexions sobre lús responsable dels dispositius mòbils, incloent pautes per evitar la dependència excessiva i fomentar un equilibri saludable amb la vida offline.

3. Game over : videojocs: anàlisi dels efectes dels videojocs en la salut mental i el comportament, així com consells per a un consum responsable i conscient dels mateixos.

4. Ciberassetjament sexual: abordatge de situacions d'assetjament sexual en línia, conscienciació sobre els riscos associats i pautes per protegir-se i denunciar aquest tipus de conductes.

5. Happycràcia : oda a la felicitat: exploració de conceptes relacionats amb la felicitat i el benestar emocional, promovent estratègies per cultivar una actitud positiva i satisfactòria davant la vida.

6. Postureig, realitat i ficció a TikTok: reflexió sobre la construcció de la identitat a les xarxes socials, anàlisi crítica de la imatge personal i conscienciació sobre els riscos de la sobreexposició i la recerca de validació en línia.

Aquestes activitats es duen a terme en col·laboració amb el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Salut, a través de l'empresa EINES-Serveis Socioeducativos, amb l'objectiu de promoure el bon ús de les pantalles i prevenir els riscos associats, com l'assetjament escolar i els efectes negatius en la salut i el benestar dels joves.

A més dels programes als centres educatius, s'ofereixen sessions informatives obertes a diferents col·lectius de la ciutat. Per exemple, el 3 de maig es realitzarà una sessió a l'Hospital de Mataró adreçada a la Comissió de Detecció i altres professionals que treballen amb joves, centrada en “addiccions tòxiques i comportaments en joves”. El 8 de maig, a l'Escola Pía Santa Anna, es durà a terme una sessió adreçada a pares i mares d'estudiants de secundària, enfocada a “Bon ús de les pantalles. Recomanacions per a pares i mares”. Aquestes sessions busquen proporcionar informació i eines pràctiques per promoure un ús saludable i responsable de les pantalles en diferents àmbits de la comunitat educativa.