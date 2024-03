Les modificacions que patirà el tramvia de Barcelona del 7 al 10 de març

per Helena Celma

Les línies T4, T5 i T6 del tramvia de Barcelona modificaran els serveis del 7 al 10 de març per les obres de connexió amb la Diagonal, informa l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en un comunicat aquest dimarts.

El recorregut d'aquestes línies es veurà alterat a l'alçada de les Glòries per la implantació del sistema sense catenària a les vies i la subestació elèctrica, que corresponen a la primera fase de la connexió del tramvia per la Diagonal.

Les obres s'han planificat durant les 24 hores del dia i les primeres actuacions obligaran a finalitzar el servei de la T4 i la T5 a les 22 hores del 7 de març (l'hora habitual a què acaba el servei).

Afectacions

Del 8 al 10 de març, la parada de la T4 a Glòries canviarà la ubicació al sud de la plaça ia l'alçada del Museu HUB del Disseny (la seva futura ubicació), on els combois de la línia circularan en tots dos sentits i en una via única, cosa que podria alterar les freqüències de pas.

Durant aquests dies, la nova parada no disposarà d'informació ni màquines d'autovenda operatives i els usuaris hauran d'accedir per l'andana del costat mar, i les T5 i T6 finalitzaran el recorregut a La Farinera.

El 10 de març, amb motiu de la Marató de Barcelona, la T4 estarà tancada de les 7 a les 13 hores "aproximadament", per la qual cosa es recomana fer servir la T5 i la T6 per desplaçar-se entre les parades de Besòs i Glòries, així com amb la L4 del Metre.

Durant aquests dies de modificació del servei, hi haurà personal d'informació de TRAM a La Farinera i Glòries; des d'aquest dimarts, els tramvies informaran de les afectacions per megafonia i amb fullets i l'ATM, l'Ajuntament de Barcelona i TRAM informaran a les pàgines web i xarxes socials.