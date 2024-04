Badalona anuncia que reforçarà amb bigues els edificis de l'illa de l'esfondrament

L'anàlisi encarregada per l'Ajuntament de Badalona dels 440 habitatges del barri del Raval on el 7 de febrer es va produir una caiguda amb tres morts, assenyala que hi ha un patró comú a tots els pisos, per la qual cosa caldrà la instal·lació d'un reforç de bigues de ferro, informa el Consistori en un comunicat.

Així ho han explicat el tercer tinent d'alcaldia i regidor de l'Àmbit de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament, Daniel Gracia, i la regidora del districte 5, Florència Badia, en una reunió amb els administradors i veïns per informar-los de la situació de les finques de els carrers Canigó, Llefià i Ausiàs Marc.

A la reunió s'ha informat que, a través del Consorci Metropolità de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es presentaran els ajuts econòmics i de finançament a què podran optar per les obres de reforç de l'estructura de cadascun dels pisos .

Hi haurà ajuts per a l'assessorament jurídic i les reclamacions a les asseguradores a través de la Diputació de Barcelona que respon a l'oferiment de la delegació de Badalona de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i es treballa perquè el Gremi de Constructors, mitjançant empreses certificades i especialitzades, facin arribar les millors ofertes per a la realització de les obres.

El regidor de l'Àmbit de Territori i Sostenibilitat ha avançat que la jutgessa que investiga les causes de l'esfondrament parcial de l'edifici del número 9 del carrer Canigó ha aixecat la custòdia policial de l'immoble, cosa que permetrà l'entrada dels tècnics municipals per avaluar l'estat dels edificis i començar un projecte conjunt per rehabilitar-lo.

Albiol va dir que podia passar a Barcelona

Dies després de l'esfondrament, l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, el va atribuir al tipus de construcció d'aquests habitatges (de finals de la dècada del 1950 i principis del 1960)... i va assenyalar que creu que podria passar a Barcelona.

"És un problema d'una magnitud important", ha apuntat, dient que això hauria de fer "replantejar moltes coses, entre les quals hi ha com es fan les inspeccions d'edificis".