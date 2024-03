El preu dels habitatges a Catalunya, i concretament a Girona, ha assolit nivells alarmants en els darrers mesos, amb un increment vertiginós que està deixant molts ciutadans a la vora de l'exclusió del mercat immobiliari. La demanda supera amb escreix l'oferta disponible i genera una espiral d'augments desproporcionats que amenacen l'estabilitat econòmica i social de la regió. Aquest fenomen està exacerbant la bretxa entre aquells que poden accedir a un habitatge digne i aquells que es veuen obligats a enfrontar-se a preus inabastables, posant en risc la cohesió social i el benestar de la població.

Tot i això, encara és possible accedir a habitatges dignes amb preus accessibles. Segons un informe d'idealista, hi ha un poble de la província de Girona on és possible comprar una casa de 100 metres quadrats per 95.300 euros. Es tracta del municipi d'Anglès, a la comarca de la Selva -a 30 minuts de la capital gironina-. Aquest preu és una mitjana, i pot variar en funció de la zona i de l'estat de l'immoble, podent trobar opcions més cares o més barates.

També és possible comprar cases que ronden els 100.000 euros per 100 metres quadrats a municipis com Sant Hilari Sacalm (1.036 €/m2), Arbúcies (1.063 €/m2) , Sant Joan de les Abadessos (1.126 €/m2) i Riudarenes (1.14 €/m2).

A l'altra banda tenim els municipis més cars per comprar a Girona. El primer de la llista, com és habitual, és Cadaquès, on una propietat de 100 metres quadrats no baixaria dels 560.400 euros en tenir un preu de 5.604 €/m2. El segueixen Begur (3.448 €/m2), Port de la Selva (3.446 €/m2), Castell – Platja d'Aro (3.361 €/m2), Empuriabrava (2.972 €/m2) i Roses (2.756 €/m2).

En resum, Girona ofereix una varietat de pobles encantadors on el cost de vida és més assequible, cosa que els converteix en opcions atractives per a aquells que busquen comprar un habitatge sense comprometre el seu pressupost. Des de pintorescos pobles medievals fins a tranquil·les comunitats rurals, la província de Girona ofereix oportunitats úniques per gaudir d'un estil de vida tranquil i autèntic. Tot i això, és important investigar a fons cada ubicació i considerar factors com l'accessibilitat a serveis bàsics i el transport abans de prendre una decisió. Amb un enfocament diligent i lorientació adequada, trobar la llar perfecte en un daquests pobles encantadors pot convertir-se en una realitat emocionant i gratificant.