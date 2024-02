S'acosta la 'Sabadell Vadevermut', la fira sobre el vermut i l'aperitiu

Els amants del vermut tenen una cita a Sabadell aquest mes de març, on se celebrarà la 9a edició de la fira internacional del vermut i l'aperitiu.

Els dies 16 i 17, el recinte firal de la ciutat acull la 'Sabadell Vadevermut', on es donaran cita desenes de marques de tot el món que vénen a demostrar, un any més, que el vermut no és una moda passatgera sinó una tradició que ha tornat per quedar-s'hi.

A més, s'està estenent a països tan remots com Austràlia, Argentina o Estats Units.

Si bé la fira és un excel·lent punt de trobada per a professionals del sector i un lloc on es generen sinergies i contactes interessants per al món del vermut, és, sobretot, un esdeveniment popular i familiar on gaudir d'una beguda que anirà acompanyada de bona gastronomia, música en directe, tallers didàctics i instructius i un espai lúdic pels més petits de la casa. En definitiva, una gran festa del vermut.

Entre els participants trobarem marques locals com Olave, Yzaguirre, Medusa, De Luna, Antich o Dos Dëus. Aquesta darrera és una marca de Priorat Lab, una destil·leria catalana experta en elaboracions innovadores i d'alta qualitat i que ve aquest any amb nou vermut sota el braç. La seva presentació oficial serà a la fira i, en concret, a la masterclass que impartiran tant dissabte com diumenge.

Marques amb presència internacional

Les marques nacionals que visiten la fira són TurmeOn, Guerra, De Garage o la gallega Petroni, que ha estat premiada el 2023 com a millor vermut del món.

I pel que fa a presència internacional, cal destacar les australianes Regal Rogue i Old Dog, les alemanyes Merwut i Undone (sense alcohol) o la italiana Carpano, entre d'altres.

Per acompanyar el vermut i les altres begudes participants (la cervesa The One Beer, la sagnia La Mundial…) podrem gaudir de les famoses croquetes de Casa Olivé, les tapes de la Vermuteria La Romànica (Sabadell), les pizzes de Farina di Strada, el pernil i embotits de Pernils La Cava i els entrepans de Pork Fiction, entre d'altres.

Per segon any consecutiu, es convoca el premi al vermut més popular de l'any gràcies a les votacions dels assistents que, amb això, optaran a un lot vermuter.

El trofeu d'aquest any l'ha realitzat la sabadellenca Rocío López, propietària de Terracota Cerámicas.

L'artesania també té presència en aquesta fira i podrem trobar interessants projectes de petits emprenedors i emprenedores com els vestits de Sinchanclas, les peces de Lab.Ceràmica, les samarretes i accessoris de La Vida Cerda, les aromes de la Pocions de la Jovita…

La música, en aquesta edició, tornarà a apostar per la rumba catalana de la mà de Dantuvi i del swing gràcies a The A Swing Band, que impartiran una masterclass gratuïta de lindy hop dissabte a la tarda. A més, les sessions de Dj Sparkle ens transportaran a la dècada dels 90 i del 2000 amb cançons pop i disc que serà la delícia de nostàlgics i amants de la música retro.