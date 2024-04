Tarragona acull una xerrada de dos activistes per explicar el conflicte a Orient

Aquest dimarts 16 d'abril, a les 18.15 hores, a l'Antic Ajuntament, es durà a terme un esdeveniment transcendental per a aquells que busquen comprendre com la col·laboració pot aplanar el camí cap a la pau i la llibertat.

Mai Shanin, palestina, i Iris Gur, israelià, totes dues activistes de Combatants for Peace, compartiran la seva experiència i coneixements sobre com treballen juntes i associades per promoure la pau, la igualtat i la llibertat a les seves comunitats.

Combatants for Peace és una iniciativa única nascuda el 2006, composta per un moviment de base de persones israelianes exmembres de l'exèrcit d'Israel i excombatents palestins.

El seu objectiu és clar: posar fi a l'ocupació i l'opressió i construir un futur de pau i llibertat per a tots dos pobles.

A través de la resistència civil no violenta, l'educació i l'activisme, aquesta organització vol desmantellar els sistemes d'opressió que han alimentat el conflicte durant dècades.

El més notable de Combatants for Peace és el seu origen: fundada per antics combatents de tots dos bàndols, el seu enfocament únic i el seu missatge poderós han ressonat a tot el món.

L'organització, amb el seu personal israelià treballant des de Tel Aviv i el palestí des de Beit Jala, ha estat nominada al Premi Nobel de la Pau dues vegades, el 2017 i el 2018.

El seu missatge és clar i contundent: la violència només perpetua el cicle de patiment i no ofereix cap solució al conflicte.

Combatants for Peace organitza una sèrie d'activitats i projectes innovadors, inclosa la Cerimònia Conjunta de Commemoració de la Nakba, que reconeix el patiment dels palestins el 1948, i la Cerimònia Commemorativa Conjunta, un esdeveniment significatiu organitzat en col·laboració amb el Fòrum de Famílies del Cercle de Pares, que és el major esdeveniment de pau organitzat entre persones israelianes i palestines.

Aquest esdeveniment, organitzat per la Conselleria de Cooperació en col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com a part de la programació de Ciutat Defensora dels Drets Humans, ofereix una oportunitat única per aprendre i reflexionar sobre com pot ser la col·laboració entre comunitats camí cap a una pau duradora.

La xerrada estarà oberta a tothom i comptarà amb servei de traducció simultània, permetent que persones de diferents cultures i idiomes s'uneixin en un diàleg enriquidor sobre la construcció de la pau.