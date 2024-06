VÍDEO | L'excés d'aigua al pantà de Sant Antoni obliga a obrir les comportes

per Helena Celma

El pantà de Sant Antoni, ubicat a l'embassament de Talarn a la Noguera Pallaresa, és un dels que reté més aigua, arribant a sobrepassar el 100% de la seva capacitat. Si fa un mes us explicàvem que s'havia vist obligat a obrir les comportes per "excés d'aigua", aquesta setmana s'ha vist obligada a repetir l'acció.

Les pluges recents han tornat a omplir aquest pantà, superant el seu límit de 227,675 hectòmetres cúbics. Aquesta situació ha obligat la companyia Endesa, encarregada de la seva explotació per a la producció elèctrica, a obrir una de les comportes per alleujar l'excés d'aigua. Durant aquest dilluns passat, el pantà va descarregar 72 metres cúbics per segon.

Aquest espectacle s'ha pogut veure gràcies al fet que el perfil de X -antigament Twitter- 'Projecte 4 Estacions' ha publicat el vídeo, amb el missatge següent: "El Pantà de Sant Antoni (Talarn) a la Noguera Pallaresa torna a obrir les comportes! Espectacular".

L'embassament de Talarn compta amb set comportes automàtiques que s'obren seqüencialment segons el volum d'aigua. Actualment, el pantà es troba al 100,3% de la seva capacitat, i el desglaç de les darreres setmanes, juntament amb les pluges recents, ha contribuït a mantenir aquests nivells elevats d'aigua a la conca de la Noguera Pallaresa.

La conca pallaresa està al 94% de la capacitat total, amb el pantà de Sant Antoni al 100,3%, Terradets al 98% i Camarasa al 86%. En total, aquesta conca emmagatzema gairebé 400 hectòmetres cúbics d'aigua i supera els 320 hectòmetres cúbics registrats durant la Setmana Santa.

Altres conques a Catalunya

La conca de la Noguera Ribagorçana està al 52% de la seva capacitat, destacant l'embassament d'Escales al 91% i Canelles al 32% amb 220 hectòmetres cúbics, guanyant 10 hectòmetres cúbics més la darrera setmana. El pantà de Santa Anna és al 84%, un 10% més que per Setmana Santa.

A la conca del Segre, els embassaments d'Oliana i Rialb sumen gairebé 300 hectòmetres cúbics. Oliana està al 92,6% amb 78 hectòmetres cúbics, mentre que Rialb és al 55% amb 221,4 hectòmetres cúbics, un increment de 180 hectòmetres cúbics comparat amb l'any passat. El Canal d'Urgell està considerant donar un cinquè reg els propers dies, una demanda plantejada per la plataforma Manifest del Gran Urgell, que veu suficients recursos als embassaments.

Finalment, l'embassament de Mequinensa emmagatzema gairebé 1.200 hectòmetres cúbics, el 90% de la capacitat. Pel que fa als embassaments de Lleida a les conques internes, la Llosa del Cavall està al 27% i Sant Ponç al 34,4%.