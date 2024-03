Portugal, un país que dóna exemple a moltes coses, també en ètica

He de reconèixer que sempre he admirat als nostres veïns/germans els portuguesos que, en els darrers anys, sense fer soroll s'han situat molt bé econòmicament i socialment: han superat la pandèmia de COVID, la crisi econòmica millor que Espanya, i sense fer escarafalls, ni presumir de res. Els portuguesos són modestos i silenciosos, que no vol dir que no siguin emprenedors, lluitadors, una societat acollidora i excel·lents a molts camps. Portugal, un país de conqueridors, de cultura, d'economia pròspera actualment ha sabut sempre sortir amb molta dignitat dels centenars de problemes que han tingut al llarg de la seva història. Han protagonitzat una revolució, la dels clavells, que va convertir el país en una república, després de vèncer el dictador Antonio Oliveira Salazar. Ho van fer amb la intel·ligència i la valentia dels que estaven cansats del règim.

Aquest diumenge Portugal celebrava les eleccions legislatives avançades, en què, després de la dimissió del seu primer ministre, el socialista António Costa -que havia guanyat per majoria- els resultats semblaven imprevisibles. Al final ha guanyat el centredreta per la mínima i els ultres han triplicat els seus vots i reclamen entrar al Govern.

La fragmentació de l'Assemblea de la República es mantindrà igual: vuit partits (tres a la dreta i cinc a l'esquerra). Sumades, les formacions d'esquerra no donen per formar govern. Conegut el resultat, els dos grans partits s'han pronunciat. El líder dels socialistes Pedro Nuno Santos manifestava en la primera intervenció que el PS serà oposició i que no deixaria el lideratge a la ultradreta Chega. Va anunciar que no obstaculitzarà la formació de govern de Luis Montenegro, però va puntualitzar que no serà el suport de l'Executiu. “El nostre camí comença avui per recuperar els descontents”.

Per part seva, Luís Montenegro líder d'Aliança Democràtica (AD), partit guanyador dels comicis, afirmava que no obrirà les portes del Govern a la ultradreta, que és un gest que l'honra. Va insistir que “naturalment compliré la meva paraula”.

El que s'ha pogut comprovar amb els resultats d'aquestes eleccions són diverses coses, però n'hi ha dues de molt significatives: Que el partit socialista portuguès ha reconegut la seva derrota, encara que sigui per la mínima, l'admet i es queda a l'oposició sense intentar gratar vots per fer amb el govern. Dos, que Alianza Democrática ha deixat clar que no pactarà amb la ultradreta. Dues actituds polítiques que són coherents a l'hora de prendre decisions, sense aferrar-se al poder, en un país que en moltes coses pot donar lliçons a Espanya, com ho han demostrat en tantes ocasions, sense presumir-ne.

Cal recordar la coherència socialista portuguesa quan el seu primer ministre, Antonio Costa, va dimitir immediatament quan se'l relacionava amb una trama de tràfic d'influències. Ho va fer sense esperar a ser jutjat. Després va resultar que no havia tingut res a veure. El Ministeri Públic de Portugal va reconèixer un error en la transcripció d'una escolta telefònica, i va confondre el ministre d'Economia, António Costa Silva, amb el primer ministre, António Costa. Error que li va costar la carrera política i no va ser rescabalat, sinó que es va retirar donant pas a un altre candidat. Un gest que s'apliquen molt pocs. Per això, Portugal també en política és un exemple de coherència i ètica. S'alaba l'actitud perquè malauradament són pocs els que recorren a la dimissió quan l'ombra del dubte plana sobre ells.

Recordo la frase pronunciada pel primer ministre socialista portuguès, Mário Soares, que al seu dia va dir: “Després del 25 d'abril, Portugal era un país extraordinari. Vam fer de tot. Ens unim a la Unió Europea, un gran gest. Desenvolupem una immensa política social. Teníem un servei nacional de salut gratuït. Hi havia respecte pels sindicats de tota mena. I el diàleg social entre els sindicats i les empreses per aconseguir l'acord social. Tot això va passar. Vam crear un país que, fins i tot la crisi, era un país extraordinari”. I podem afegir que Portugal continua sent un país extraordinari.