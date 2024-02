Acord entre Govern i PSC per als Pressupostos del 2024

El Govern i el PSC han arribat a un acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2024.

Tot i això, encara no compten amb els suports suficients, ja que republicans i socialistes no arriben a la majoria absoluta de 68 diputats al Parlament.

Segons han informat el Govern i el PSC, la firma de l'acord serà aquest dimarts a les 16 hores al Palau de la Generalitat.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ja va afirmar dissabte que estaven en "converses avançades" amb el Govern per als comptes després de donar per complert el paquet essencial de peticions dels socialistes dels Pressupostos del 2023.

Aquest dilluns, la portaveu d'ERC, Raquel Sans, ja va avançar que aquesta setmana aconseguirien que fos "la setmana dels Pressupostos". També va explicar que els comptes per al 2024 s'incrementaran un 6,3%, destacant els augments a les partides en matèria d'educació, sanitat o cultura.

Un dels punts que allunyaven les dues posicions era el projecte del Hard Rock. La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, va assegurar que el PSC confia "a la paraula" del president de la Generalitat, Pere Aragonès, respecte al compliment de l'acord del 2023 sobre aquest projecte.

Detalls sobre l'acord

L'acord per als pressupostos entre el Govern i el PSC-Units inclou destinar 7.435 milions d'euros a la Conselleria d'Educació, un 10% més respecte dels comptes del 2023; incrementar en 144 milions la dotació de la Conselleria de Salut i que el 25% del total es destini a atenció primària, i incorporar 4.000 habitatges nous al parc de lloguer social aquest 2024.

Segons el document, que han fet públic les dues formacions, a l'àmbit de la sequera es preveuen destinar 120 milions més a subvencions perquè ens locals facin inversions per captar aigües subterrànies per a l'abastament i 86,3 milions a millores al reg.

Al pacte entre republicans i socialistes no hi ha cap referència al projecte del Hard Rock, al Camp de Tarragona, una de les condicions que plantejava el PSC per recolzar els comptes però que allunyava un possible pacte del Govern amb els comuns, que s'hi oposen al projecte.