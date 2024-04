Això és el que farà Illa els primers 100 dies del Govern si aconsegueix ser President

per Helena Celma

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha presentat un conjunt de propostes detallades que tenen com a objectiu marcar una fita durant els primers 100 dies del seu eventual lideratge al Govern de la Generalitat.

Amb el lema "No volem ni els 100 primers dies de gràcia", el PSC s'ha compromès a impulsar fins a 10 mesures clau del seu programa electoral, destacant entre elles la reforma del model de finançament autonòmic, una de les propostes estrelles.

L'executiva liderada per Salvador Illa ha aprovat aquestes iniciatives com a part de la seva estratègia per guanyar el vot dels catalans a les properes eleccions del 12 de maig.

Un dels punts centrals d'aquest pla és la negociació i l'establiment d'un nou sistema de finançament que garanteixi una distribució més equitativa de recursos per a Catalunya, sense comprometre la cooperació territorial.

Aquesta mesura, que el PSC considera la seva “joia de la corona”, serà un dels temes principals de debat durant la campanya electoral.

La portaveu del partit, Núria Parlon, ha avançat que el PSC ja està treballant en la proposta de model de finançament, tot i que reconeix que serà un procés complex i que requerirà el suport no només dels seus opositors polítics, sinó també de tots els sectors implicats, incloent els propis socialistes.

Illa, gràcies a la connexió directa amb el Govern central, espera poder convèncer totes les parts involucrades de la viabilitat d'aquest nou sistema.

A més del finançament, el PSC s'ha compromès a impulsar altres mesures importants durant els primers mesos de govern, com ara destinar el 2% del PIB a Cultura als pressupostos, reformar la política lingüística amb dependència de Presidència, i garantir l'aprenentatge de l'anglès a les escoles catalanes.

Aquestes propostes, juntament amb altres de relacionades amb la seguretat ciutadana, la igualtat de gènere i la renovació d'infraestructures, formen part d'un paquet integral dissenyat per marcar un canvi significatiu en la gestió governamental de Catalunya.

Per tant, el PSC ha llançat una ambiciosa agenda per als primers 100 dies de govern, destacant-ne el compromís amb la transparència, l'eficiència i la col·laboració per superar els desafiaments que enfronta la regió.

Amb la promesa d'obrir una nova etapa política i posar fi al que consideren una dècada perduda, els socialistes catalans busquen guanyar-se la confiança dels ciutadans amb un programa d'acció concret i orientat cap al progrés i el benestar comú.