La declaració de Koldo García: ''He treballat i he fet el correcte''

Koldo García, exassessor de l'exministre de Transports José Luis Ábalos, s'ha defensat aquest dilluns 22 d'abril davant de la comissió d'investigació del Senat sobre la compravenda de mascaretes durant la primera etapa de la pandèmia del coronavirus. "He treballat tota la meva vida i he fet el que és correcte".

Així s'ha pronunciat en resposta al senador del PP Luis Santamaría, que durant tota la seva intervenció li ha preguntat pels contractes que s'investiguen també a l'Audiència Nacional i per la seva relació amb la resta d'investigats i ha deixat caure mencions a l'anomenat 'cas Tito Berni' i el conegut com a 'cas Delcy'.

García, que a l'inici de la sessió ha avisat que s'acolliria al seu dret a no declarar perquè figura com a imputat al Jutjat Central d'Instrucció Número 2, ha intervingut per defensar-se de les paraules del senador PP, a qui ha dit que "creu el lladre que tots són de la seva condició".

"He treballat tota la meva vida. Tota la meva vida. I he fet el que és correcte. El que vostè està dient en tot moment, són tot irregularitats, il·legalitats, que les està dient per dir-ho perquè encara la Justícia no ha dictaminat, per a la seva desgràcia" , ha apuntat.

L'exassessor d'Ábalos ha retret els senadors que entressin en el que ha qualificat com la seva crucifixió mediàtica i ha acusat el representant del PP de dir "veritables salvatjades".

"Han pogut mirar una mica la meva història? Han viscut el que jo he viscut? Saben en quina condició estic? Saben que jo no puc sortir al carrer? Saben que hi ha una dona, una filla, hi ha famílies, hi ha amics? I vostès ja m'han culpabilitzat? Ja han fet un dictamen? Perquè qui ha de dictaminar és la justícia ni vostès”.

Així les coses, ha insistit que "mediàticament" l'han "crucificat". "Jo ja no puc tenir relació amb ningú perquè jo ja no puc caminar pel carrer", ha assenyalat en resposta al senador d'ERC Joan Queralt.

Al fil, ha preguntat als senadors de la comissió si el trucaran quan el declarin innocent. "Aquesta és la pregunta que li faig jo", ha afegit, cosa que ha generat molèsties als grups parlamentaris, que han recordat que les preguntes corresponen als senadors i no a l'esmentat.

García ha assegurat que si li pregunten "alguna cosa seriosa" "respondrà seriosament". Però ha advertit que hi ha qüestions que encara no pot resoldre perquè "encara" no disposa de les eines per confirmar-ho. "Jo estaria encantat de tornar-hi i respondre'ls, però una vegada hagi parlat amb la seva senyoria", ha apuntat en referència al jutge Ismael Moreno.