Albiach, convençuda que Salvador Illa buscarà un acord amb Carles Puigdemont

per Redacció CatalunyaPress

La número 1 de la llista de Comuns Sumar a la demarcació de Barcelona a les eleccions al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha expressat la seva convicció que l'aspirant del PSC, Salvador Illa, intentarà formar govern amb l'exlíder de la Generalitat, Carles Puigdemont, després del debat electoral a RTVE on Illa va proposar un Govern "transversal".

Vaig entrar al debat amb un dubte i vaig sortir amb una certesa, i és que el senyor Illa està disposat a tot, fins i tot a governar amb el senyor Puigdemont i amb Junts per Catalunya”, va declarar Albiach en una entrevista a TVE qualificant l'actitud del líder socialista com a "bastant sorprenent per a tot Catalunya".

Albiach va explicar que durant el debat electoral va insistir a Illa perquè especifiqués les seves intencions respecte als pactes postelectorals, però ell només va esmentar la formació d'un "govern transversal", cosa que per a ella suggereix una disposició a aliar-se amb "l'antiga Convergència" , responsables de retallades en serveis públics encara no restaurats.

En aquest context, la dirigent dels comuns va emfatitzar la necessitat de ser transparents i va advocar per coalicions únicament amb "les forces progressistes" -PSC i ERC-, argumentant que la prosperitat de Catalunya ha coincidit històricament amb governs d'esquerra.

Aquestes declaracions d'Albiach es donen després que Illa defensés la idea d'un Govern "transversal" a les properes eleccions del 12 de maig, malgrat que Josep Rull, número 3 de Junts, rebutgés qualsevol pacte amb els socialistes que pogués fer Illa president.

Les segones eleccions com a número 1

Aquestes seran les segones eleccions autonòmiques consecutives d'Albiach com a representant dels comuns. El 2021, la valenciana, de la mà d'En Comú Podem, va obtenir vuit escons, sent així la sisena força parlamentària, darrere del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de Junts Per Catalunya (JxCat), de Vox i de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP). Segons el darrer baròmetre del CEO, realitzat al març, els comuns repetiran el resultat, mantenint la sisena posició, amb entre 8 i 13 escons.