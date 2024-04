Albiach demana plantar cara a una dreta ''que ha embogit''

La candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha fet una crida a resistir el president del Govern, Pedro Sánchez. "És el moment de resistir, és el moment d'aguantar, és el moment de plantar cara a la dreta i l'extrema dreta, les mentides i el fang", ha assegurat.

Ha assegurat que el Govern és legítim i ha reclamat "posar límit a aquesta dreta que ha embogit", durant l'obertura de campanya a Reus (Baix Camp), amb la número 1 per Tarragona, Yolanda López; l'1 per Girona, Eloi Badia; la 1 per Lleida, Elena Ferre, i el 2 per Tarragona, Mario Téllez.

"Cal fer neteja al Consell General del Poder Judicial (CGPJ). No hi ha pacte possible amb la dreta", ha apuntat, alhora que ha demanat a l'esquerra que passi a l'ofensiva i no demani perdó per defensar les seves idees, després que Sánchez hagi decidit retirar-se uns dies (fins dilluns 29 d'abril) a reflexionar sobre el futur després de la denúncia contra la seva dona, Begoña Gómez.

Albiach també ha defensat que Junts es quedi fora del proper Govern, s'ha compromès a no pactar-hi després de les eleccions, i ha criticat que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol hagi afirmat que votarà Junts: "Si algú tenia algun dubte, Pujol ho ha aclarit: Junts és la refundació de Convergència”.

Per part seva, la també diputada del Parlament, Yolanda López ha interpel·lat el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès: "No volem un macrocasí. A Tarragona, ni som crupiers ni ens juguem els nostres diners a la ruleta “, ha dit en al·lusió al projecte del Harc Rock.

El resultat que els dóna el CIS

La formació va posar en marxa la seva maquinària electoral després que el sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) publicat dijous 25 d'abril el migdia d'entre els 7 i 8 representants al Parlament i també prop d'un 5,5% dels vots .

Els Comuns obtindrien un resultat lleugerament pitjor que Vox, segons l'enquesta, però una mica millor que la CUP.