Alejandro Fernández espera que Puigdemont i Sánchez se'n vagin a casa dilluns

El número 1 del Partit Popular (PP) a les eleccions catalanes a la demarcació de Barcelona, Alejandro Fernández, ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, ia l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, ser resolutius. anar-se'n a casa seva”.

Ho ha dit a l'acte d'inici de campanya del PP a Castelldefels (Baix Llobregat), en què també hi ha participat la secretària general del PP, Cuca Gamarra; l'eurodiputada i presidenta de campanya del PP per a les eleccions catalanes, Dolors Montserrat, il'alcalde del municipi, Manu Reyes.

"Que no dubtin, que siguin resolutius i que, si dilluns se n'allarguen tots dos, tindran tot el nostre suport i comprensió", ha ironitzat en al·lusió a la carta de Sánchez en què anunciava un període de reflexió sobre la seva presidència, ia les declaracions de Puigdemont en què assegurava que tornarà a Catalunya sigui investit o no com a president, però no es quedarà a l'oposició.

A parer seu, Puigdemont i Sánchez "s'acabaran mimetitzant", i els ha titllat d'egocèntrics i populistes per estar convençuts que les campanyes electorals no van dels problemes de la ciutadania, sinó que van de si mateixos, segons ell.

Manu Reyes ha avisat els militants que si es queden a casa i no votaran governarà Puigdemont o, si escau, el candidat del PSC, Salvador Illa, que és "el mateix", i està convençut que el PP a aquestes eleccions no serà un mer espectador.

Cambres, segons el CIS

L'acte de la plana major dels populars va arribar hores després que l'últim baròmetre publicat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) situés els populars a la quarta posició en els comicis del 12 de maig.

Segons el sondeig, publicat dijous 25 d'abril passat, el PP aconseguiria entre 13 i 14 escons, a més d'aproximadament un 7,7% dels vots. No s'aproparien al seu millor resultat (obtingut el 2019, amb 19 escons), però millorarien de manera significativa la representació que tenen ara, dels comicis del 2021, en què van obtenir 3 diputats.