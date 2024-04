Alejandro Fernández critica Sánchez: ''Vol convertir la campanya electoral en...''

per Helena Celma

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha dit que el president del Govern, Pedro Sánchez, "vol convertir la campanya electoral en un reality xou sobre els seus sentiments, els seus anhels i les seves inquietuds personals", després de la carta oberta després la denúncia contra la seva dona, Begoña Gómez.

D'altra banda, Fernández ha ressaltat amb ironia que Sánchez "crea en la justícia" mentre "acusa" un jutge de formar part d'una "conspiració ultradretana" i posa "en dubte" la independència del Poder Judicial.

"S'ha admès una denúncia a tràmit, i per tant això s'acata. Els demòcrates acatem les resolucions judicials ens agradin o no", ha recalcat el candidat a les catalanes, tot indicant que el que s'hagi admès a tràmit una denuncia contra la dona de Sánchez "no es pot considerar una conspiració".

Similituds entre Sánchez i Puigdemont

A més, Fernández ha expressat la seva preocupació per la similitud que veu ara entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i l'expresident català Carles Puigdemont, ja que amb el seu "victimisme patològic" tots dos volen convertir les eleccions en un plebiscit "sobre si mateixos" .

"Em preocupa moltíssim la sorprenent i inquietant similitud entre el comportament de Sánchez i de Puigdemont. Deu ser que de tant pactar junts s'han acabat semblant molt", ha sostingut el dirigent del PP català en una entrevista a Antena 3.

Fernández ha assenyalat que "no és casualitat" que el mateix Puigdemont avisés fa uns dies "que ell també se'n volia anar" i que ara Sánchez anunciï la seva intenció de reflexionar sobre si ha de deixar el càrrec. "Són comportaments molt semblants", ha afegit.

També ha retret al cap de l'Executiu que, "en un acte absolutament inèdit", hagi traslladat que hi ha "una conspiració al Poder Judicial del país que ell presideix contra si mateix", cosa que també ha fet Puigdemont "tots aquests anys".

A parer seu, caldria recórrer "a l'hemeroteca dels dictadors bananers més infames" per trobar una declaració d'aquesta naturalesa".

A més, ha assenyalat la possibilitat que Puigdemont "estigui gelós" de Sánchez perquè pensava que "ningú podia ser més populista que ell". "Avui Sánchez és més populista que Puigdemont perquè ha fet un pas més aquest egocentrisme victimista", ha conclòs