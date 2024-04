Salvador Illa: ''Cal resistir davant els atacs de la dreta i la ultradreta''

El líder del PSC i candidat al 12M, Salvador Illa, proposarà aquest dijous 25 d'abril a l'Executiva extraordinària del partit "la posada en marxa d'una resistència col·lectiva" després de l'anunci del president del Govern, Pedro Sánchez, de cancel·lar l'agenda per pensar si segueix al capdavant de l'Executiu. El candidat socialista ha expressat el seu malestar pels atacs sistemàtics de la dreta i la ultradreta i ha insistit en “una resistència col·lectiva”

"El president ha resistit molt. Ara és moment de resistir col·lectivament", ha dit en un esmorzar informatiu de Fòrum Europa a Barcelona, on ha afegit, preguntat per si fa extensiva la proposta a altres partits, que se sumi qui es vulgui sumar.

Preguntat per si ha parlat amb Sánchez, ha respost que li ha enviat un missatge, però que no ha "tingut l'ocasió" de parlar amb ell, i ha dit que respecta la seva decisió, que implica que no participi al primer acte de campanya del PSC aquest dijous a Sabadell (Vallès Occidental).

"Clima de crispació"

Illa ha lamentat una falta de respecte i una "destrucció sistemàtica de l'adversari" i ha instat la reflexió col·lectiva sobre la concepció de la política com a servei públic.

En aquest sentit, ha expressat la seva "condemna rotunda a aquesta concepció de la política com a ocupació del poder al preu que sigui" i ha assenyalat que el reconeixement de l'adversari, segons ell, porta implícit un reconeixement a la pluralitat de la societat ia la legitimitat altres plantejaments diferents. Illa ha destacat en diverses ocasions de la seva intervenció que “proposaré una defensa sistemàtica de la política com a servei públic”.

"¿Estan les coses per justificar aquest clima de crispació irrespirable en alguns moments?", ha qüestionat Illa, que ha criticat, textualment, una instrumentalització sistemàtica de les institucions.

També ha assenyalat que, des de fa anys, segons ell, s'estan "saltant límits" en política que abans ni es pensava que algú es pogués saltar.

Salvador Illa ha emfatitzat que el dia 13 s'obre la tercera etapa d'un canvi real per a Catalunya: el primer el va iniciar Jordi Pujol, el segon, Pasqual Maragall i José Montilla i el tercer espera fer-ho ell, amb un nou plantejament realista per a Catalunya que la torni als primers llocs, com era abans del Procés i un referent no només a Espanya, sinó al món.