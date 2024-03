Alejandro Fernández: ''Està a les nostres mans recuperar Catalunya'

| Catalunya Press

El Partit Popular ha confirmat Alejandro Fernández com a candidat principal per a les eleccions catalanes del 12 de maig, després de tretze dies d'especulacions i rumors. Aquest anunci s'ha produït aquest dimecres a la Junta Directiva Autonòmica a l'hotel Eurostar Grand Marina, al Port de Barcelona, acompanyat d'Alberto Núñez Feijóo, president nacional del partit.

Fernández ha volgut enviar un missatge d'optimisme, encoratjant que era l'"oportunitat" que esperaven i que "tant de temps estaven esperant". A més, ha volgut remarcar quin és l'objectiu del seu partit: acabar amb el Procès i amb el 'sanxisme': "Acabar amb l'independentisme i el sanxisme és un assumpte d'urgència nacional".

| Catalunyapress

"Culminarem la finalització del Procès en el moment que Feijóo arribi a la Moncloa", augurava el líder català.

A més, no ha dubtat a atacar el president del Govern, Pedro Sánchez. "Tots anem al mateix vaixell. Dubto que Pedro Sánchez i Salvador Illa puguin dir el mateix".

Finalment, ha volgut remarcar que el destí "està a les mans" i que així recuperarien el lideratge de Catalunya.

Fernández ha definit el procés com "deu any de queixar-se tot el dia, fins al punt que ells mateixos, els independentistes se n'han atipat".

De broma a dit durant la seva intervenció que "ha nascut un nen sa, lluitador i us deixarà dormir a la nit" al que Feijóo ha replicat durant la seva intervenció "ha estat nen". En allò que ha estat l'anèndota entre els dos dirigents populars.

Dolors Montserrat: "El PP governa per a tots"

| Catalunyapress

En la seva intervenció l'eurodiputada del PP, Dolors Montserrat ha tornat a donar suport públic a Alejandro Fernández i ha volgut deixar clar als votants del PP, C's i el PSC, els que ens voten i els que ens van votar i els que ens ens han votat mai que no els defraudarem si dipositen en nosaltres el seu vot a les properes eleccions del 12 de maig".

En paraules de Dolors Montserrat "Catalunya ha de ser per a tots els catalans. I hi ha molts que volem construir".

Alberto Núñez Feijóo: "És evident que hem encertat amb el candidat"

| Catalunya Press

Alberto Núñez Feijóo, per part seva, ha volgut mostrar tota la seva confiança a Alejandro Fernández. "És el millor candidat perquè tothom coincideix que així ho és. Si coincideixen als que no li agraden i als que li agraden, és evident que hem encertat", afirmava somrient.

També ha volgut deixar clara la transcendència d'aquestes eleccions, ja que consideren que "poden canviar el futur de Catalunya i Espanya". "Anem amb tota l'ambició perquè tenim una opció real de ser decisius a Catalunya", repetia.

Feijóo havia estat considerant canvis a la cúpula catalana des de fa temps, incloent la idea de reemplaçar Fernández tant a la presidència com a la candidatura.

Tot i això, amb terminis ajustats i sense una alternativa clara que evités desencadenar una crisi interna, Feijóo ha optat per mantenir Fernández en la seva posició.

L'esdeveniment també ha servit per oficialitzar la confirmació de Dolors Montserrat com a cap de campanya. Montserrat havia estat esmentada com una possible successora de Fernández, no només els darrers dies, sinó també durant mesos d'especulació sobre la nova presidència del PPC.

Per Feijóo un govern incapaç de "tenir aigua per a la seva comunitat" no és el que millor gestió fa en clara al·lusió a ERC i la situació de sequera que viu Catalunya.

| Catalunyapress

Les tensions entre Gènova i Fernández s'havien acumulat durant mesos, atribuint la direcció nacional al dirigent català la seva participació escassa en la vida orgànica del partit i les seves crítiques públiques a l'estratègia de Feijóo en les negociacions amb Junts durant l'estiu passat.

Tot i aquestes diferències, la direcció del partit valora la capacitat discursiva de Fernández i considera el seu perfil com un actiu en aquestes eleccions, on buscaran consolidar el vot contrari a la llei d'amnistia i criticaran el PSC per reactivar el 'Procès' amb la tornada de Carles Puigdemont a l'escena política.

De fet durant la seva intervenció Núñez Feijóo ha reiterat el seu suport a Fernández i ha afirmat durant la seva intervenció que “la primera cosa que fem per triar el nostre candidat ha estat parlar entre nosaltres perquè tenim davant nostre una gran oportunitat. Després cal escoltar perquè no sóc cap César, per això ja tenim el Sanchismo i vull ser un líder que escolta i segueix els procediments del seu partit” .

En paraules de Feijóo “tinc una forma de ser president del meu partit que és escoltant la gent i per això us prometo que ens dedicarem a resoldre els problemes dels catalans i no tenim altres pactes”.

Des del seu punt de vista “Com més ha avançat el procés més ha retrocedit Catalunya i cal tornar a posar la Catalunya a la primera línia”.

Per al líder del PP mentre l'"independentisme va de cara i diu el que vol, el PSOE no va de cara" afegint als catalans " si els voteu us tornaran a enganyar" i de fet ha afirmat " si l'independentisme no guanya a Catalunya, Sánchez no governarà”.

Ha definit el PSC, Junts i ERC com "les tres potes d'un mateix banc", i per això "només queda el PP com la millor opció per a Catalunya i l'única per unir el constitucionalisme".