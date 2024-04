La CUP crida a l'autodeterminació i a trencar la ''sociovegència republicana''

per Redacció CatalunyaPress

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes a la demarcació de Barcelona, Laia Estrada, va voler defensar la tarda de dijous passat 25 d'abril trencar la "sociovergència republicana" al Parlament després dels comicis, en al·lusió a la tendència de pactes que, diu, han mantingut PSC, Junts i ERC a la darrera legislatura.

A l'acte d'inici de campanya electoral de la CUP a Barcelona, ha reivindicat compaginar una agenda social i una agenda d'autodeterminació per "desbordar els límits del règim del 78".

Estrada ha remarcat que la CUP està disposada a assumir les responsabilitats que facin falta i entrar al Govern, encara que no formaran part de coalicions si és per "desplegar programes d'altres partits".

Desplegament de més polítiques socials

La candidata ha emplaçat ERC, Junts i Comuns a tenir acords estables per avançar en polítiques socials, i ha assegurat que la CUP és una opció "útil" per posar nous temes a l'agenda política i millorar les condicions de vida de la ciutadania.

La número 2 de la CUP, Laure Vega, ha enumerat les principals propostes del partit per a la propera legislatura, que passen per una distribuïdora pública d'aliments, un pla per garantir el dret a l'habitatge dels més joves, el reforç dels serveis públics i la instauració duna renda bàsica universal.

Darrer partit en representació, segons el CIS

Aquest acte dels anticapitalistes va tenir lloc poques hores després que sortís a la llum el darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

El sondeig fet per aquest organisme situa com a darrer partit a qui garanteixen representació a la CUP, que ocuparia el setè lloc amb entre 5 i 7 escons i un 3,2% dels suports.

Les del 2024 són les cinquenes eleccions al Parlament de Catalunya a què concorre la formació anticapitalista. A les eleccions del 2012 van debutar obtenint 3 diputats i el 2015 van aconseguir el seu millor resultat fins ara, amb 10.

En els dos darrers comicis han anat veient com els seus resultats pujaven i baixaven; El 2017 es va saldar amb una significativa caiguda (4 representants), mentre que el 2019 van tornar a millorar i van obtenir 9 escons.