Alejandro Fernández (PP) ironitza: ''Només Sánchez sap el que és digne i just''

per Redacció CatalunyaPress

Les reaccions a la decisió de Pedro Sánchez de continuar al capdavant del Govern espanyol no s'han fet esperar. Veus de la política de tots els colors i els racons de l'estat han valorat (i ho continuaran fent) la postura del cap de l'executiu de seguir a la Moncloa.

Un dels que ha mostrat de forma pública la seva postura és el candidat del Partit Popular (PP) a les eleccions catalanes per la demarcació de Barcelona, Alejandro Fernández, ha respost de manera molt irònica aquest dilluns 29 d'abril a la decisió presa pel líder del PSOE de continuar al capdavant del Govern. "Només ell sap el que és digne i just", ha escrit al seu perfil de la xarxa social X.

"Ha quedat clar: per a Sánchez no són els jutges els que poden condemnar Puigdemont o processar la seva dona: això només ho pot decidir ell, i ningú més que ell", ha escrit en una publicació a la xarxa social anteriorment coneguda com a Twitter .

Aquesta decisió comunicada aquest 29 d'abril serà protagonista i fil conductor als actes de campanya del PP (i de la resta de les formacions) els propers dies.

"Posem fi a aquest fang"

Sánchez seguirà exercint les seves funcions després de decidir que seguirà a càrrec seu. Després d'un període de 5 dies de reflexió motivats per la investigació cap a la dona, Begoña Gómez, la seva decisió ha estat ferma. "He decidit seguir", ha dit en una compareixença curta a les 11 del matí en què no ha admès preguntes.

"He actuat des d'una convicció clara. Diem prou o aquesta degradació ens acabarà esfondrant com a país", ha declarat, deixant clar que "si permetem que els bulls marquin el debat polític, la conseqüència serà irreparable".

En un primer moment, ha reiterat que "no mereixia la pena" tots els atacs patits i que "no hi ha honor que justifiqui el patiment de les persones que volen".

"He mostrat un sentiment que en política no sol ser admissible, he admès que fa mal viure aquesta situació", reconeixia.

“Hem de decidir quin tipus de societat volem ser i crec que el nostre país necessita fer aquesta reflexió col·lectiva. De fet, durant aquests cinc dies ja hem començat a fer-la. Una reflexió col·lectiva que obri pas a la neteja, a la regeneració i al joc net ", concloïa.