Aliança Catalana, la bomba que podria destruir la unitat independentista després del 12M

Aquest dimarts s'han publicat dues enquestes que pronostiquen els resultats per a les properes eleccions catalanes del 12 de maig, i totes dues han concidit a les línies generals. De moment, el PSC de Salvador Illa encapçala la intenció de vot, i s'endurà 38 diputats segons apunten les dues enquestes.

Els sondejos –del GESOP i de 40 dB– donen la segona posició a Puigdemont, que aconseguiria guanyar la partida a Aragonès pel lideratge de l'independentisme.

ERC, cada cop més llastrada, podria perdre fins a 6 diputats segons l'enquesta de 40 dB per a El País, i fins a 5 segons l'enquesta de GESOP per a El Periódico, quedant en tercera posició.

Les enquestes també pronostiquen una caiguda moderada dels Comuns i Vox, i una mica més pronunciada per a la CUP. També apunten a un creixement del PP a costa de la mort de Ciutadans, que desapareixeria del Parlament.

Però un dels fets més cridaners d'aquest sondeig ha estat que ja donen per fet que la ultradreta independentista catalana de Sílvia Orriols entrarà al Parlament. De moment apunten que ho farà discretament, amb un escó, però un seient al Parlament podria arribar a ser clau en una legislatura on l'independentisme està a punt de fregar la majoria absoluta en escons.

Segons el sondeig de 40 dB, la suma de Junts, ERC i la CUP deixaria l'independentisme amb 67 escons, a només 1 seient de la majoria absoluta. En aquest escenari, el vot de l'Aliança Catalana de Sílvia Orriols passaria a ser clau per reeditar la unitat independentista i alhora el motiu que la dinamiteix per sempre.

A Junts, encara que no admetin obertament que puguin pactar amb Aliança Catalana, ho farien si fos necessari. De fet, Sílvia Orriols és alcaldessa de Ripoll gràcies al suport dels de Puigdemont, i aquests podrien demanar-li el vot de tornada si fos clau per aconseguir la investidura d'un candidat del seu partit –que podria ser Carles Puigdemont si acaba sent amnistiat-, Tot i això, la investidura de Puigdemont també necessitaria ERC i la CUP, dos partits que han explicitat que mai formaran part de cap pacte que inclogui la ultradreta d'Orriols, per la qual cosa Aliança Catalana podria enterrar per sempre la unitat de l'independentisme si entrés al Parlament.

ERC no pactarà amb "feixistes d'estelada"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha recalcat aquest dimarts a Junts que la seva formació només ha de pactar amb qui li "respecte" i ha deixat clar que no ho farà amb Aliança Catalana, a qui s'ha tornat a referir com a " feixetes d'estelada". Rufián responia així en una roda de premsa al Congrés a Carles Puigdemont, que, veient-se amb la segona posició, ha apuntat a una possible reedició del pacte entre els seus i ERC per governar Catalunya i també la presidenta d'aquest partit, Laura Borràs, qui ha avançat que recolzaran l'actual president, Pere Aragonès, si ERC queda davant de Junts a les eleccions del 12 de maig.

Rufián, que s'ha referit a Puigdemont, com "aquest senyor", ha incidit que ERC "ha de pactar" amb qui "respecte els votants, els militants, el programa i els resultats". "Que cadascú entengui el que vulgui; Catalunya és molt més que una discussió entre Junts i ERC", ha postil·lat.

Respecte a un eventual pacte amb Aliança Catalana, ha insistit que “el feixisme és feixisme tingui una estelada darrere o no”. "És igual; si ets, parles i votes com un feixista, ets un feixista, i comptar amb el feixisme és molt xugo i jo no ho faré mai", ha dit.