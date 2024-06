Un any de Collboni a l'alcaldia de Barcelona: més ombres que llums

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, compleix aquest dilluns un any com a alcalde de la ciutat, amb un govern en minoria de 10 regidors dels 41 que té l'Ajuntament, i amb el pacte amb ERC a l'aire, ja que els republicans han ajornat la seva decisió de si entren a l'executiu del PSC després d'arribar a un preacord.

Collboni va ser investit el 17 de juny del 2023 amb el suport dels Comuns i del PP després d'arrabassar l'alcaldia a l'últim moment al candidat de Junts, l'exalcalde Xavier Trias, que va guanyar les eleccions municipals del 28 de maig i que havia pactat un govern de 16 regidors amb ERC.

Després d'arribar a l'alcaldia i iniciar el seu mandat en minoria, l'alcalde socialista es va fixar com a límit per formar govern i tenir pressupostos del 2024 aprovats abans de la primavera i va iniciar converses amb els grups que van mostrar la seva predisposició a arribar a un acord: Junts, BComú i ERC.

Les converses es van accelerar inicialment amb Junts, mentre que BComú i ERC negaven negociacions amb l'alcalde i asseguraven que només mantenien reunions informals, que setmanes més tard es van convertir en trobades formals per abordar la governabilitat de la ciutat.

En constatar un avenç del PSC amb ERC i BComú, Junts va decidir paralitzar les converses al gener perquè Collboni aclarís l'escenari, que es va anar decantant a favor dels republicans quan van pactar el Pressupost del 2024 amb els socialistes.

El pressupost, la primera assignatura

El límit de primavera va servir per aprovar els comptes municipals, que Collboni va fixar com a prioritat per després ampliar el govern: en aquesta assignatura va trobar el suport d'ERC, però no el dels Comuns, que insistien a vincular el pacte pressupostari al de govern i que el PSC va descartar.

Davant la manca de suports que sumés la majoria absoluta del Consistori, l'alcalde es va sotmetre a una qüestió de confiança per aprovar els Pressupostos automàticament el 2 de maig, i va reiterar que el pas següent seria l'ampliació del govern.

El preacord de Govern amb ERC

Després de pactar els Pressupostos, tot apuntava que el pas següent era l'entrada dels republicans al govern del PSC, les negociacions del qual es van paralitzar per l'anticipació de les eleccions catalanes i les eleccions europees.

Un cop passat el període electoral, el PSC i ERC van formalitzar un preacord per governar junts la ciutat, que la militància dels republicans havien de votar en un congrés extraordinari, que s'ha ajornat 'sine die' per falta d'aforament a l'Orfeó Martinenc, on ho van convocar.

Ara el pacte ha tornat a quedar paralitzat en espera que ERC torni a convocar el seu congrés i decideixi sobre el preacord, una votació que reagendarà "tenint en compte" la ronda de consultes per a la investidura al Parlament, el ple del qual se celebra 25 de juny.

La seva acció de govern

Tot i governar en minoria, Collboni ha defensat en tot moment que el seu govern està consolidat i que governa "des del primer dia", impulsant mesures i arribant a acords amb la resta de grups municipals.

La principal mesura que va desenvolupar en arribar a l'Alcaldia va ser el Pla Endreça, centrat en la neteja i la seguretat de l'espai públic, a més del Pla Clima Escola per climatitzar els centres educatius de la ciutat.

Ha inaugurat promocions d'habitatge que es van impulsar durant l'últim mandat i l'últim mes ha posat èmfasi en la gestió del turisme per evitar la massificació, també a les portes de la celebració de la Copa Amèrica, el gran esdeveniment internacional que assumirà com a alcalde de la ciutat.

Ciutat "sense rumb"

Mentre que el govern socialista defensa que està consolidat, els grups de l'oposició li retreuen estar en una situació de debilitat i manca de diàleg amb la resta de formacions.

Des de Junts, critiquen que la ciutat està "sense rumb", els Comuns li reclamen posicionar-se i formar un govern progressista, i ERC celebra que el pacte de Pressupostos mogui el PSC al seu estil de ciutat, segons ells.

El PP es congratula d'haver acabat amb el mandat de l'exalcaldessa Ada Colau pel seu suport a la investidura de Collboni i li insisteix perquè governi en minoria. Per part seva, Vox es veu com l'únic partit "conseqüent que no ha entrat en el joc de cadires".